​Куба – давний друг и партнер

Состоявшийся 2 апреля визит Главы государства на Кубу стал первым в более чем 20-летней истории двусторонних отношений и открыл в них новую важную страницу.

Основным пунктом программы пребывания Президента в Гаване стала встреча с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Раулем Кастро.

Перед тем, как направиться на переговоры с кубинским лидером, Глава государства принял участие в церемонии возложения венка к мемориалу Хосе Марти – национального героя Кубы, лидера освободительного движения республики, которого на родине величают «апостолом независимости». После завершения церемонии Глава государства осмотрел музей мемориала и оставил запись в Книге почетных гостей.

Встреча с Раулем Кастро состоялась во Дворце Революции, где проходят заседания кубинского Парламента. Приветствие высокого гостя было обставлено с полным церемониалом – почетный караул, исполнение национального гимна Казахстана (его, кстати, в замечательном исполнении кубинского оркестра удалось послушать даже дважды – и во дворце, и у мемориала). Ощущалось, что нашего Главу государства здесь ждали как доброго друга и партнера Кубы. Кстати, местная пресса проявляла к высокому гостю немалый интерес, а в вышедшем накануне прибытия Президента в Гавану номере газеты Granma (официальный печатный орган Центрального комитета коммунистической партии Кубы) был опубликован анонс визита и биография Нурсултана Назарбаева.

В ходе переговоров обсуждались пути укрепления двустороннего сотрудничества посредством расширения торгово-экономического взаимодействия, контактов в области образования, культуры, спорта, сельского хозяйства и дальнейшего поддержания политического диалога.

Нурсултан Назарбаев и Рауль Кастро отдельно остановились на вопросе взаимодействия в области здравоохранения, фармацевтики и биотехнологий, учитывая серьезные достижения Кубы в указанных направлениях. Была отмечена необходимость обмена опытом между казахстанскими и кубинскими специалистами в данных сферах.

Стороны также обсудили актуальные вопросы меж­дународной повестки дня. Президент выразил удовлетворение достигнутой договоренностью о поддерж­ке Кубой кандидатуры нашей страны в непостоянные члены Совета Безопасности Организации объединенных наций на 2017–2018 годы. Кстати, в формате ООН страны на постоянной основе оказывают поддержку инициативам и предложениям друг друга. Казахстан, например, ежегодно голосует за резолюцию Кубы о прекращении американской торговой и финансово-экономической блокады.

Несмотря на то что нынешний визит Главы государства на Остров свободы – первый с момента установления в 1992 году дипломатических отношений, контакты между двумя государствами стабильно поддерживались (в том числе на уровне внешнеполитических ведомств, парламента). А в последние годы тенденцией стала интенсификация взаимодействия, причем как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

Большое значение для развития двустороннего партнерства имела встреча Нурсултана Назарбаева с Раулем Кастро, состоявшаяся в мае 2015 года в Москве, когда оба лидера прибыли туда для участия в празднованиях по случаю 70-летия Победы в Великой отечественной войне.

После этого события личный визит Президента на Кубу – логичный следующий шаг в развитии сотрудничества между странами, потенциал которого сегодня используется далеко не в полной мере.

Есть определенные возможности для активизации взаимодействия в торгово-экономической сфере, тем более с учетом кубинских реформ в рамках политики актуализации экономической и социальной модели, создания специальной экономической зоны, совершенствование инвестиционной политики. К тому же, есть интерес деловых кругов обеих сторон в наращивании партнерства. Например, кубинская сторона заинтересована в реализации совместных проектов в горнодобывающей промышленности, нефтегазовом секторе, туризме. Кстати, как рассказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев, в рамках визита был подписан меморандум о совместных действиях с министром энергетики и горнорудной промышленности Кубы Альфредо Лопесом Вальдес, в котором, в частности, идет речь о возможных поставках казахстанского сырья на кубинские нефтеперерабатывающие заводы, о сотрудничестве в разведке месторождений на Кубе.

С учетом планируемого участия латиноамериканской республики в международной выставке «ЭКСПО-2017» Астана и Гавана выразили готовность установить сотрудничество в сфере устойчивого развития, «зеленой» экономики, «чистых» технологий в сфере энергетики. Отметим, Куба была одной из первых стран, которая подтвердила свое участие в «ЭКСПО-2017».

В двадцать первом столетии Республика Куба взяла серьезный курс на то, чтобы влиться в международные отношения в качестве полноправного члена. Реформы в экономике дают толчок развитию частного предпринимательства, ранее находившегося здесь откровенно не в фаворе. Даже столь сложные кубино-американские отношения начали «размораживаться», возможно, не за горами и снятие эмбарго. Для Казахстана же Куба, как уже отмечалось, добрый друг и партнер, а задувший на острове «ветер перемен» может сделать двустороннее сотрудничество еще более эффективным – к взаимной выгоде.