"Куба Домадорес" сравнял счет во встрече с "Астана Арланс"

Боксер казахстанской команды "Астана Арланс" Багдат Алимбеков проиграл кубинцу Робейси Рамиресу из "Куба Домадорес" во 2-м поединке встречи "Битвы чемпионов", передает Vesti.kz
.
Первый раунд боксеры, выступающие в весовой категории до 56 кг,
начали осторожно, стараясь изучить друг друга. Затем Багдат Алимбеков
пошел вперед, тогда как соперник предпочел отсиживаться в обороне и
контратаковать. В итоге тактика Робейси Рамиреса, являющегося
олимпийским чемпионом Лондона–2012, оказалась эффективней и принесла его
команде первое очко.
Напомним, "Битву чемпионов" открывали Мардан Берикбаев и Сантьяго Амадор (до 49 кг). По итогам 5 раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому боксеру.
Таким образом, по итогам двух боев счет стал равным, 1:1.
Матч между чемпионами последних двух сезонов Всемирной серии бокса (WSB)
"Астана Арланс" и "Куба Домадорес" будет проходить в течение двух дней – 9 и 10 сентября.