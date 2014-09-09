"Куба Домадорес" сравнял счет во встрече с "Астана Арланс"

Спорт
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Боксер казахстанской команды "Астана Арланс" Багдат Алимбеков проиграл кубинцу Робейси Рамиресу из "Куба Домадорес" во 2-м поединке встречи "Битвы чемпионов", передает Vesti.kz.

Первый раунд боксеры, выступающие в весовой категории до 56 кг, начали осторожно, стараясь изучить друг друга. Затем Багдат Алимбеков пошел вперед, тогда как соперник предпочел отсиживаться в обороне и контратаковать. В итоге тактика Робейси Рамиреса, являющегося олимпийским чемпионом Лондона–2012, оказалась эффективней и принесла его команде первое очко.

Напомним, "Битву чемпионов" открывали Мардан Берикбаев и Сантьяго Амадор (до 49 кг). По итогам 5 раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому боксеру.

Таким образом, по итогам двух боев счет стал равным, 1:1.

Матч между чемпионами последних двух сезонов Всемирной серии бокса (WSB) "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" будет проходить в течение двух дней – 9 и 10 сентября.

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