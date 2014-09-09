"Куба Домадорес" вышел вперед после третьей встречи с "Астана Арланс"

Кубинский клуб "Куба Домадорес" вышел вперед во встрече с казахстанской командой "Астана Арланс", проходящей в рамках "Битвы чемпионов", благодаря победе Ясниера Толедо, сообщает Vesti.kz.
В 3-м поединке вечера Ясниер Толедо встречался с Асхатом Уалихановом (до 64 кг). С первых минут оба боксера бросились атаковать, идя в обмен ударами, однако атаки кубинцев оказывались точнее. Решением судей победа со счетом 2:1 была отдана кубинцу.
В первом поединке "Битвы чемпионов" встречались Мардан Берикбаев и Сантьяго Амадор (до 49 кг). По итогам 5 раундов победу единогласным решением судей одержал казахстанский боксер.
Во 2-м бою (до 56 кг) Багдату Алимбекову противостоял олимпийский чемпион Лондона–2012 Робейси Рамирес, который в итоге победил и сравнял счет.
Таким образом, Толедо принес своей команде 2-е очко в "Битве чемпионов" и вывел команду вперед, 2:1.
В 3-м поединке вечера Ясниер Толедо встречался с Асхатом Уалихановом (до 64 кг). С первых минут оба боксера бросились атаковать, идя в обмен ударами, однако атаки кубинцев оказывались точнее. Решением судей победа со счетом 2:1 была отдана кубинцу.
В первом поединке "Битвы чемпионов" встречались Мардан Берикбаев и Сантьяго Амадор (до 49 кг). По итогам 5 раундов победу единогласным решением судей одержал казахстанский боксер.
Во 2-м бою (до 56 кг) Багдату Алимбекову противостоял олимпийский чемпион Лондона–2012 Робейси Рамирес, который в итоге победил и сравнял счет.
Таким образом, Толедо принес своей команде 2-е очко в "Битве чемпионов" и вывел команду вперед, 2:1.