Кубик Рубика внедрят в школах

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Серик Кабдулов

Глава федерации KSF Арман Машимов отметил, что в настоя­щий момент идут переговоры с Министерством образования и науки о массовом внедрении во всех школах страны сборки кубика Рубика в качестве дополнительного образования для развития детей.

– Сейчас во всем мире наблюдается активная тенденция и интерес к спидкубингу, потому что этот вид интеллектуального спорта тоже относится к разряду необходимых, наравне с шахматами и робототехникой. Спидкубинг стал одним из направлений в развитии логического и арифметического мышления детей, – считает Арман Машимов.

В мероприятии приняли участие свыше 60 школьников-спидкуберов из Казахстана, России и Украины. Согласно правилам проведения турнира участники определили лучших в категориях 2х2, 3х3, «Мегамикс» и «Пирамида». Независимые эксперты отметили высокую подготовку казахстанских детей.

– Это мой первый визит в Казахстан, – сказал представитель WCA, делегат из Украины Степан Джурило. – Мне нравится организация и подготовка чемпионата в целом. Большинство участников – дети, которые впервые участ­вуют в подобном мероприятии. Радует и то, что с каждом годом увеличивается число активных, сильнейших спидкуберов из Казахстана. На мировом чемпионате представители вашей страны занимают лидирующие позиции. Это говорит о том, что в Казахстане развивается спидкубинг. Если раньше федерации спидкубинга существовали только в Алматы и Астане, сейчас же представители KSF есть во многих регионах. Что касается пользы от сборки кубика Рубика, считаю, что это нужно развивать среди детей. Многие из них сейчас вместо игрушек предпочитают планшеты и телефоны. Занятия сборкой кубика Рубика дают возможность раскрыть в ребенке логические и математические навыки.

Самым юным участником прошедшего соревнования стал атырауский школьник Диас Карагул. Ему всего 8 лет. Он впервые принял участие в чемпионате по скоростной сборке кубика Рубика. По итогам соревнования 1-е место и кубок чемпионата достался Азизу Олжагали из НИШ Атырау, который собрал свой кубик за 12 секунд.

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