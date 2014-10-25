Кубинский борец стал победителем "Алем барысы"

Спорт
Эльмира Киргеева
Фото со страницы страницы "Казахстан Барысы" ВКонтакте.
Кубинский борец Видал Брайсон стал победителем I Международного турнира по қазақша күрес "Алем Барысы" сообщает Kazpravda.kz.

В Павлодаре завершился Международный турнир "Алем Барысы", чемпионом которого стал кубинец Видал Брайсон. В финале он одолел казахстанского борца Айбека Нугымарова, чемпиона "Казахстан Барысы-2013". 

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Таким образом, 2-е место в турнире занял Айбек Нугымаров из Семея, а 3-е досталось российскому борцу Маскиму Ширяеву.

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Палуан из Кубы получил золотой пояс чемпиона, а также чек на $100 тыс. 

Отметим, что в Международном турнире  "Алем Барысы" участвовали 38 спортсменов из 35 стран.  
Победитель состязания, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Видал Брайсон стал самым тяжелым участником. Его вес составил 161 кг.  

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