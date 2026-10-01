Кубинский голос казахской песни

Культура
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестане прошел VII Международный фестиваль Voice of Turan 2026

фото пресс-службы облакимата

Туркестан вновь стал местом встречи музыкантов, для которых казахский язык не является родным, но наша песня стала частью их творческого репертуара. В этом году фестиваль казахской песни Voice of Turan собрал представителей Франции, Испании, Италии, Сан-Марино, Туниса, Венесуэлы, Индонезии, Беларуси, Болгарии, Грузии, Армении, Мексики, Кыргызстана, Кубы, Гвинеи, России (Тыва, Карачаево-Черкесия, Башкортостан), Бразилии.

Несколько дней вокалисты исполняли песни отечественных авторов на казахском языке – в этом и есть главная особенность проекта: иностранные исполнители обращаются к казахскому песенному наследию. Через музыку организаторы фестиваля знакомят зарубежную аудиторию с творчеством казахстанских композиторов, звучанием казахского языка, культурой Великой степи. Voice of Turan одновременно рассказывает своим участникам и о Туркестане как об одном из важнейших историко-культурных центров тюркского мира.

В состав жюри вошли известные казахстанские исполнители, композиторы, представители музыкальной индустрии. Его возглавил композитор, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Толеген Мухамеджанов. Среди членов жюри – Нуржамал Усенбаева, Баглан Омаров, Гульнур Оразымбетова, Курмаш Махан, Жубаныш Жексенулы, Мейржан Алиакбаров.

Обладательницей Гран-при Voice of Turan 2026 стала кубинская певица Диа­на Тарин, которая впервые приехала и в Казахстан, и в Центральную Азию. В конкурсной программе Диана исполняла народную песню «Ақбақай». По ее словам, подготовка к выступлению была непростой – необходимо было выучить текст на казахском языке, однако именно это позволило ей глубже погрузиться в незнакомую музыкальную традицию.

Решением жюри первое место заняла представительница Болгарии Александ­ра Георгиева. Два вторых места получили Мариям Танкреди из Сан-Марино и Виталий Дроб из Беларуси. Третьими стали София Менесес из Мексики и представитель Тывы Аржаана Сталоол. Специальными дипломами отмечены Нурдоолот Деркембаев из Кыргызстана, ORAN из Франции, Марта Дереккия из Италии, MAJD из Туниса, Рара Сити Рахмавати из Индонезии и Марица Тиликян из Армении. Представитель Венесуэлы Луис Эрнесто Хил получил специальную награду за лучшую аранжировку.

Победителям и призерам вручили дипломы и денежные премии. Все участники конкурса отмечены благодарственными письмами и памятными подарками.

За прошедшие годы Voice of Turan стал заметным музыкальным международным проектом, объединяющим исполнителей разных континентов. Гран-при фестиваля завоевывали певцы из Молдовы, России (Бурятия), Грузии, Армении, Италии... Иностранные артисты с удовольствием приезжают в Казахстан не только для участия в музыкальном состязании, но и чтобы познакомиться со страной, нашей культурой, историей, традициями.

В этот раз перед началом конкурсной программы участники посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, познакомились с казахскими музыкальными инструментами во время выступления ансамбля «Алқоңыр». Вместе с музыкантами они исполнили песню Шамши Калдаякова «Арыс жағасында». В рамках фестиваля прошли культурные мероприятия, презентации традиций и ремесел, а также выступления известных артистов из стран тюркского мира. Организаторы отмечают: Voice of Turan формирует устойчивый интерес к казахской музыке и культуре далеко за пределами Казахстана. Многие участники включают казахские песни в собственный репертуар, а значит, наша национальная музыкальная традиция получает международное звучание.

#культура #Туркестан #2026 #Международный фестиваль #Voice of Turan

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