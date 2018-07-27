Кубок Астаны по лыжероллерам пройдет в память Дениса Тена

Спорт
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Жанат Тукпиев
Фото с сайта abctv.kz
VI ежегодный открытый Кубок Астаны по лыжероллерам пройдет в память о трагически погибшем казахстанском фигуристе Денисе Тене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ОО "Национальная Федерация лыжных гонок".

"К сожалению, в этом году весь казахстанский спорт понес невосполнимую утрату – с нами больше нет нашего талантливого спортсмена Дениса Тена. Мы всегда будем помнить его как ярчайшую звезду зимних видов спорта нашей страны, открытого, доброго, честного и активного человека, который очень любил свое дело и окружающий мир. Мы безмерно благодарны Денису за все, что он делал, его уход отозвался болью в сердце каждого казахстанца, каждого из нас, поэтому мы приняли решение о том, что предстоящий Кубок Астаны будет посвящен его светлой памяти", – поделился I вице-президент Национальной федерации лыжных гонок Никита Девяткин.

Организаторы отмечают, что в ходе стартов будет разыграно 10 комплектов медалей среди профессионалов и любителей лыжного спорта мужской и женской групп в возрастных категориях от 13 лет и старше.

"С каждым годом количество участников Кубка Астаны по лыжероллерам растет, он стал привлекать внимание Международной лыжной федерации, и VI Кубок будет проведен не только как региональные соревнования, на которые приезжают спортсмены только лишь из Казахстана, ему присвоен международный статус. Атлеты ближнего зарубежья уже подают свои заявки на участие. Также любителей лыжных гонок привлекает то, что участие в наших соревнованиях абсолютно бесплатно, и мы предоставляем инвентарь", – добавил Девяткин.

Стоит отметить, что ежегодно в соревнованиях открытого Кубка Астаны по лыжероллерам принимают участие более 100 спортсменов, включая атлетов основного состава молодежной и взрослой национальных команд Казахстана по лыжным гонкам. В 2017 году самой старшей среди 187 участников соревнований была Наталья Пупышева из Астаны 1949 года рождения.

Соревнование состоится 29 июля в 09:00 в Центральном парке.

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