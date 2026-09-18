Кубок Дэвиса: Казахстан выиграл два стартовых матча в противостоянии с Таиландом

Первое очко казахстанской команде принёс теннисист Александр Шевченко
В Астане стартовал матч сборных Казахстана и Таиланда во Второй мировой группе Кубка Дэвиса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Первое очко казахстанской команде принёс теннисист Александр Шевченко, который встретился с Максимусом Джонсом. Казахстанец выиграл первый сет, уступил во втором, но в решающей партии добился победы - 6:4, 1:6, 7:5.
Во втором матче Тимофей Скатов сыграл против Касидита Самрея. Казахстанский теннисист выиграл встречу в двух сетах - 6:4, 7:6 (7:4).
Таким образом, после первого игрового дня Казахстан ведёт в противостоянии со счётом 2:0.
19 сентября противостояние продолжится парным матчем, после которого запланированы ещё две одиночные встречи.