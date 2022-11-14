Кубок Казахстана у «Ордабасы»

На столичной «Астана-Арене» был разыгран последний футбольный трофей этого сезона.

В финальном поединке на главной спортивной арене страны в этот день встретились уральский «Акжайык» и шымкентский «Ордабасы». Поединок получился поистине кубковым – с бескопромиссной борьбой, обилием голов и победой одной из команд лишь в дополнительное время.

Кто-то перед игрой считал фаворитами южан, но иного мнения была коман­да Западно-Казахстанской облас­ти, которая к 11-й минуте уже вела со счетом 2:0. Первый мяч у уральцев на 7-й минуте забил экс-игрок национальной сборной Армении Завен Бадоян, а на 11-й забитым голом отметился и грузинский форвард Тома Табатадзе. Благо – для шымкентцев – что в первом тайме один мяч они отыграли усилиями Самата Шамши.

Футбольный спектакль продолжился и после перерыва. На 51-й минуте белорусский легионер «Ордабасы» Всеволод Садовский сделал счет 2:2, но очень серьезно настроенные уральцы вновь увеличили свое преимущество до двух мячей, когда на 67-й Табатадзе оформил дубль, а на 73-й его одноклубник украин­ский полузащитник Илья Коваленко забил еще один гол.

Шымкентцам надо было что-то делать, и тут в роли лидеров выступили Максим Федин, отметившийся результативной атакой на 76-й минуте, а на 98-й добавленной минуте от поражения команду спас и бразильский нападающий Луис Гедеш, сделавший счет – 4:4.

Для выявления победителя командам пришлось играть и в дополнительное время, где итоговую победу «Ордабасы» со счетом 5:4 принес игрок сборной Казахстана Эльхан Астанов, забивший победный мяч аж на 119-й минуте, причем с пенальти. В итоге Кубок Казахстана по футболу-2022 отправился в Шымкент. Южане во второй раз в своей истории завоевали этот трофей и параллельно обеспечили себе участие в еврокубках в сезоне 2023⁄2024.