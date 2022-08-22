Кубок остается дома

В заключительном матче на Кубке Президента Республики Казахстан столичный «Барыс» переиграл «Металлург» из Магнитогорска.

Напомним, как команды шли к финалу этого турнира. «Металлург», как прошлогодний финалист Кубка Гагарина, в статусе фаворита довольно уверенно обыграл на старте нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1, а потом положил на лопатки и екатеринбургский «Автомобилист» – 2:1.

В свою очередь наш «Барыс» в первом поединке в овертайме уступил клубу из Екатеринбурга с итоговым счетом 3:4, но зато во второй игре был, безусловно, сильнее «Нефтехимика», разгромив его с сухим счетом 3:0. Кстати, нижнекамцы в последней игре одержали победу над «Автомобилистом» по итогам серии буллитов со счетом 4:3, но при этом стали лишь четвертыми на турнире, пропустив вперед тех же екатеринбуржцев.

А теперь перейдем к главной игре, где на кону был заветный трофей – Кубок Президента Республики Казахстан. Сразу же скажем, что поединок был захватывающим и держал в напряжении болельщиков как на трибунах, так и у экранов телевизоров и мониторов до последней секунды.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте встречи во втором периоде, когда отличился канадский форвард «Металлурга» Филипп Майе, реализовавший двойное большинство. Всего пять игровых минут понадобилось казахстанцам, чтобы восстановить равновесие усилиями Динмухамеда Кайыржана, который удачно сыграл на добивании. Еще через полторы минуты в ворота уральцев был назначен буллит, который реализовал новичок нашей команды американец Джереми Бракко. Он забросил, красиво исполнив штрафной бросок за фол против игрока сборной Казахстана Валерия Орехова.

За две с половиной минуты до конца второй двадцатиминутки еще один хоккеист из США и тоже новобранец Энтони Луис забросил третью шайбу хозяев льда. Гол можно назвать просто шедевральным. Форвард нашей команды прошел несколько игроков соперника, а затем в падении броском с одной руки отправил шайбу в ворота «Металлурга».

Уральцы, конечно же, не бросили играть и большими силами пошли вперед. Более того, на 50-й минуте благодаря своему легионеру, защитнику сборной Казахстана Валерию Орехову, даже сократили счет до минимального, но на большее их уже не хватило. В итоге «Барыс» победил со счетом 3:2 и уже в седьмой раз стал победителем казахстанского хоккейного турнира.