Кубок – у «Барыса»!

Спорт
[caption id="attachment_3378" align="alignleft" width="300"]01 фото Игоря БУРГАНДИНОВА[/caption]

Очередной день хоккейных баталий в Астане стартовал с матча между хабаровским «Амуром» и хантымансийской «Югрой». В этой игре решалась судьба одной из путевок в финал. В борьбе за заветный «билет» сильнее оказались сибиряки, которые победили дальневосточников со счетом 4:1 и теперь поспорят за звание победителей турнира с казахстанцами.

Не менее интересной игра получилась и у «Барыса» с «Витязем». Главный наставник нашей команды Арии-Пекка Селин выставил экспериментальный состав. Передышку перед финалом получили лидеры «барсов» Брэндон Боченски, Найджел Доус, Талгат Жайлауов, Майк Ландин и другие.

Так что на льду «зажигали» новички команды – Михаил Паньшин, Джошуа Грэттон (вернувшийся в стан астанинцев из карагандинской «Сарыарки») и молодежь в лице Данияра Кирова, Нурсултана Бельгибаева, Михаила Рахманова, Алексея Анциферова и Владимира Гребенщикова. Их усилия поддерживало несколько ветеранов, среди которых особенно блистал Константин Руденко.

Открыли счет казахстанцы – на 15-й минуте. Это Максим Спиридонов смог правильно распорядиться выверенной передачей Дастина Бойда.

Самым результативным выдался второй период. Вначале россияне сравняли счет, а потом гол-красавец забил Константин Руденко, который рванул с шайбой от своих ворот, ворвался в штрафную соперника и, обыграв четырех игроков «Витязя», с острого угла забросил шайбу. Все только ахнули…

Следующим отличился любимец публики, тафгай (силовой игрок, часто принимающий участие в кулачных боях) Джошуа Грэттон. Канадец ускорился по левой стороне площадки, обыграл защитника и прострелил во вратаря… Шайба отлетела от щитков кипера и вновь оказалась на клюшке у Джошуа, который, не мешкая, вновь ударил по ней с «нулевого» угла… Под рев трибун каучуковый снаряд все-таки заставил колыхаться сетку.

Довести встречу до победы было делом техники. И игроки «Барыса» ее продемонстрировали, обыграв соперника со счетом 4:2. Теперь впереди – финал.

P. S. Когда верстался номер, «Барыс», победив «Югру» со счетом 4:3, стал трехкратным обладателем Кубка Президента Казахстана.

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

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