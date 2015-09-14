Куча призов на дне лунки Свежий выпуск 487 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Уже само название Kazakhstan Open говорит о том, что с блеском организованные в гольф-клубе «Нуртау» состязания – не что иное, как открытый чемпионат нашей страны по этому виду спорта. А значит, турнир заслуживает внимания не только как крупный европейский, но и чис­то республиканский, ставший для Казахстана брендовым, спортивный проект. Понятно, что и к победителю Kazakhstan Open – французу Себастьяну Гросу – при достаточно развитой фантазии вполне можно относиться как к чемпиону РК 2015 года по гольфу, которого город Алматы (и это уже достоверно известно) делегировал из челлендж-тура 2015 года в основной европейский чемпионат-2016.

На заключительной пресс-конференции специалисты в один голос утверждали, что состязания в Алматы были и на редкость интересными, и непредсказуемыми, и богатыми на сюрпризы. Действительно: началось все с рекорда 18 полей гольф-клуба «Нуртау», установленного в первый день состязаний датчанином Джоакимом Хансеном. Уже одного этого события, казалось, достаточно для того, чтобы и через несколько лет по заслугам выделить турнир в ряду проведенных: мол, как же, Kazakhstan Open 2015 запомнился результатом 63 удара – 9 ниже пара. Но ведь не только!

Во второй день на зеленых полях случились и вовсе два экстраординарных события: Йеппе Хулдахл из Дании и голландец Маартен Лефебр на разных полях попали мячами в лунки с одного удара. В гольфе это называется hole-in-one. О степени редкости снайперских попаданий говорят хотя бы такие факты: на крупных состязаниях за подобные рекордные достижения устанавливаются специальные призы (чаще всего это автомобили), а вероятность поражения «мишени» с первого же удара у «среднего» игрока равна 1 к 46 000.

В Алматы, как вы понимаете, свое мастерство демонстрировали игроки далеко выше среднего уровня, и все же два hole-in-one, причем за один день, – это даже не для воспоминаний современникам, а на зависть потомкам. На зависть и призы «снайперам»: Йеппе Хулдахл, поразивший лунку с расстояния 110 метров, получил от спонсоров «Казахстан оупен-2015» часы Parrelet Tourbillion стоимостью 106 740 долларов и автомобиль Audi А4. Лефеб­ру, точно запустившему мяч на расстояние 160 метров, «перепала» машина Audi А6.

Герои двух первых дней, увы, больше ничем не прославились, и в число призеров алматинского челлендж-тура не попали. Ближе к финишу за главный приз пошла борьба между совсем другими действующими лицами. Ну а все решилось буквально на последней, 18-й лунке. Сюда француз Себастьян Грос и датчанин Мадс Согаард пришли с совершено одинаковыми показателями – по 14 ударов ниже пара. Грос сыграл в пар, а нервы Согаарда не выдержали в самый ответственный момент, он вышел за рамки отведенного количества ударов на этой лунке и финишировал с результатом минус 13. Третье место было присуждено Дениелу Иму (США), хотя точно такой же результат, как и у него (–11), показали еще три участника.

Для Себастьяна Гроса это уже вторая победа в нынешнем розыгрыше European Challenge Tour, но первая – за пределами его родины – Франции. В Алматы победитель открытого чемпионата Казахстана получил: 72 тыс. евро премиальных денег, огромный хрустальный кубок в виде монумента «Байтерек», путевку в European Tour, от спонсоров – сибирский бриллиант и тяжелую на подъем бутыль водки (чем, как говорится, богаты...). До конца розыгрыша European Challenge Tour участникам остается провести еще три старта, но Себастьян Грос в эксклюзивном плане поделился с нами своими сомнениями – ехать ли на них или уже с завтрашнего дня начинать подготовку к более серьезным испытаниям, которые его ждут в следующем году. По всему было видно, что победе Себастьян рад более чем на 72 тыс. евро, но на заключительной пресс-конференции он как-то с грустью сказал, что, увы, в следующем году приехать в Алматы не сможет: будет занят в более престижном турнире...