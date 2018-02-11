Куда исчезают угнанные в Казахстане автомобили премиум-класса, рассказали в МВД КР

В Кыргызстане пропадают дорогие автомобили, угнанные из Казахстана, сообщает Atameken Business Channel.
При этом за рулем некоторых из них находятся сотрудники правоохранительных органов Кыргызской Республики.
В середине января МВД Кыргызской Республики ошеломило своих граждан сенсационной новостью. В Кыргызстане разоблачена банда автоугонщиков автомобилей премиум-класса, промышлявшая в странах Евразийского экономического союза.
"По оперативным данным, на территории Российской Федерации угонами автомашин занимается устойчивая преступная группа, состоящая из граждан России, в том числе уроженцев Кыргызстана, постоянно проживающих в РФ. При этом члены данной преступной группы занимаются изготовлением поддельных свидетельств о регистрации транспортных средств для последующей легализации автомашин в странах ЕАЭС", – сообщило в пресс-релизе МВД Кыргызстана.
По данным пресс-службы ведомства, во время оперативно-розыскных мероприятий задержаны более 45 элитных иномарок, в том числе люксовые кроссоверы, внедорожники и седаны "Лексу", "Мерседес", "Тойота".
"Угнанные автомашины вывозились из Российской Федерации в Республику Казахстан, где перегонялись до границы с Кыргызской Республикой. Далее при содействии отдельных заинтересованных сотрудников государственных органов автомашины незаконным путем пересекали границу Кыргызской Республики. В Кыргызстане у угнанных машин "перебивали" идентификационные номера рамы, кузова (VIN) и двигателя. Затем поддельные документы заверялись сотрудниками государственной регистрационной службы республики и машины проходили окончательную регистрацию", – говорится в сообщении.
По данным кыргызской полиции, угнанные автомобили доставлялись из КР в соседний Таджикистан, где их меняли на наркотики.
При этом в пресс-релизе особо подчеркивалось, что "незаконные действия транснациональной преступной группы совершались в соучастии с отдельными сотрудниками правоохранительных органов, государственных регистрационных служб всех стран ЕАЭС".
Однако позже кыргызские оперативники были вынуждены признать: угнанные авто также продавали на территории самого Кыргызстана. В 2017 году кыргызский департамент регистрации транспортных средств (ДРТС) зарегистрировал 89422 автомобиля и прицепов к ним, в том числе 16774 машины, прибывшие из-за границы. Сотрудники ДРТС в информационно-аналитическое управление (ИАУ) МВД КР получили 3196 запросов на предмет установления угнанных и похищенных авто.
На сегодня выявлена только одна угнанная машина – Lexus 570, который принадлежал Сакену Ахметову из Алматы. Автомобиль стоимостью 65000 долларов в феврале прошлого года среди бела дня угнали с авторынка в Алматинской области. Угонщик даже не скрывался: преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Лишь в мае 2017 года УВД Карасайского района обратилось в казахстанскую штаб-квартиру Интерпола с просьбой поставить автомашину на криминальный учет.
"Позже выяснилось, что угнанный Lexus находится на территории Кыргызстана и приобретен гражданкой Амангазиевой Алиной Таалайбековной. Кыргызские полицейские изъяли автомобиль и водворили его на спецстоянку. Экспертиза VIN-кода автомобиля показала, что "следов изменения номера кузова представленной на исследование автомашины установлено не было" – его даже не перебивали!" – рассказывает потерпевший Сакен Ахметов.
Но, несмотря на установленный факт угона, владелец до сих пор не может вернуть свой Lexus. Под различными предлогами сотрудники Кыргызского МВД отказывали ему в этом, передав автомобиль "на ответственное хранение" новой хозяйке. И лишь судебный иск казахстанца отсрочил продажу иномарки.
"Уже в ходе следствия, а потом уже и в суде выяснилось, что фактическим покупателем и владельцем автомобиля был брат Амангазиевой – сотрудник Государственного комитета национальной безопасности КР Амангазиев Ильяс Таалайбекович, зять заместителя генерального прокурора Кыргызской Республики Боконбая Казакова", – продолжает Сакен Ахметов.
Фактический владелец иномарки подтвердил, что 22 марта 2017 года он купил Lexus 570 за 2 миллиона 771 тысячу сомов (вдвое ниже реальной рыночной стоимости –прим. автора) у неких неизвестных по имени Мурик и Нурик. Как оказалось, данные автомобиля, указанные в техническом паспорте, фальсифицированы. Для кыргызского чекиста это стало внезапным озарением, и он, подчиняясь гражданскому порыву, обратился в органы с соответствующим заявлением. Эта юридическая процедура позволила суду квалифицировать его как добросовестного покупателя, которого ввели в заблуждение неизвестные лица. Теперь, чтобы вернуть Lexus, требуется найти и представить суду угонщиков.
"Рассмотрение дела в суде затягивается. Ответчик Амангазиев и его адвокат просто не являются в суд, и заседания постоянно переносятся. Еще в ходе следствия мне постоянно поступали телефонные угрозы с требованиями отказаться от мысли вернуть автомобиль. Угонщиков никто не ищет, ни в Казахстане, ни в Кыргызстане. Автомобиль не возвращают. Тем временем я постоянно слышу информацию о попытках новых владельцев его продать. Если это произойдет, можно с "Лексусом" попрощаться", – рассказывает владелец иномарки.
Не помогло и заступничество казахстанского МИДа, по настоянию Ахметова официально обратившегося к кыргызским коллегам с просьбой о содействии. Казахстанское МВД тоже ведет вялую переписку с госорганами КР. Тем временем в Кыргызстане продолжают находить автомобили, угнанные из Казахстана.
"Ко мне часто обращаются потерпевшие. И я понимаю, что далеко не один с такой бедой. Проблема в том, что казахстанская полиция вообще устранилась от расследования угонных дел, а кыргызская демонстрирует свою незаинтересованность", – считает Сакен Ахметов.
Отчаявшись найти справедливость, владелец злополучного "Лексуса" поделился своей историей в социальной сети Instagram. И удивительным образом нашел среди комментаторов пользователя, детально описавшего техническое состояние автомобиля в момент угона.
"О таких подробностях знаю только я, как владелец автомобиля. Никто не мог об этом прознать. Разве только угонщик. Но полиция никак не отреагировала на мою информацию и скриншот комментариев", – рассказывает Сакен Ахметов.
Каждую неделю Сакен Ахметов выезжает из Алматы в Бишкек. Но Lexus и поныне там…
