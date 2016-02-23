Статистическими данными зафиксировано: объем экспорта США в 2015 году снизился на $112,9 млрд (4,8% по сравнению с предыдущим годом) – до уровня $2,23 трлн. Это первое сокращение в объемах экспорта товаров и услуг с 2009 года. Есть снижение и в объемах импорта: показатель стал меньше на $89,7 млрд (3,1% по сравнению с 2014 годом) и достиг $2,76 трлн. Внешнеторговый дефицит США в годовом исчислении вырос на 4,6% – до $531,5 млрд. Для американской экономики это наиболее масштабный дефицит во внешней торговле с 2012 года.
Такой факт серьезен, если не сказать – трагичен для огромной экономики. Если не сгладить его, то придать чуть-чуть позитива для восприятия нам помогут цитаты из книги Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все» в пересказе Бориса Заходера. «Куда мой мед деваться мог?» – в нашем случае «мед» – это весь внешнеторговый оборот США, создаваемый нефтедобычей в том числе.Засада – это вроде сюрприза
В исходящей из различных официальных органов Северной Америки информации очень часто встречаются неожиданности. Сюрпризы даже. Так, показатели количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США и уровня безработицы в этой же стране удивительным образом можно было бы назвать взаимоисключающими, если бы Америка была сугубо добывающей страной. Поскольку буровых установок (читай – рабочих мест вокруг нефтебизнеса) становится меньше, а занятость – выше. Тут можно списать, конечно, все на сервисный характер экономики США. Однако и наличие очень большого сектора услуг отражает некий тщательно скрываемый перекос на рынке труда.
Так, cтатбюро отмечает, что количество действующих буровых установок на нефтяных месторождениях в США продолжает заметно снижаться на фоне низких цен на нефть и сокращения расходов в нефтегазовом секторе. То же самое засвидетельствовали данные нефтесервисной компании Baker Hughes. За первую неделю февраля число действующих нефтебуровых установок упало на 31 единицу, до уровня 467 единиц.
В СМИ утверждают, что это наиболее серьезное сокращение данного показателя с апреля 2015 года. Всего же на текущий момент количество действующих буровых установок на нефтяных месторождениях США на 673 единицы (или 59%) меньше, чем в феврале 2015 года. И в целом показатель мало радует статистиков США: он упал до минимума за последние шесть лет.
Тем временем те же статистики дают сведения о росте количества рабочих мест в экономике США. В январе 2016 года их стало больше. На 151 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны. Однако Bloomberg, опросив ряд аналитиков, считает, что показатель должен быть выше и рабочих мест должно было стать больше на 190 тыс.
Итоговые данные продемонстрировали, что уровень безработицы в США в январе снизился с 5% до 4,9%, достигнув минимума с февраля 2008 года. За счет каких секторов экономики прибавилось рабочих мест и упал уровень безработицы на 0,1%, в министерстве труда США не поясняют.
Однако они есть в иных источниках и настойчивому взору могут открыть многое. Так, среди данных Федерального резерва США откопались цифры: рост занятости в январе поддержало максимальное с ноября 2014 года увеличение количества рабочих мест в розничной торговле (+ 58 тыс.), а также активный наем новых сотрудников в сфере здравоохранения (+ 44 тыс.).
Данные, говорящие о потребностях розничной торговли в рабочей силе, оспаривать нет нужды, другое дело, что это – сезонные рабочие места. Как только завершились рождественские и новогодние распродажи, курьеры, промоутеры и Санта Клаусы вновь вышли на рынок труда с запросом.
Непонятным пока еще остался активный наем сотрудников в здравоохранении, поскольку расшифровки о том, какой квалификации и на какой срок понадобились сотрудники, в открытых источниках нет. Зато есть сведения, что конгресс США опять не дал денег Президенту на его главную реформу – в здравоохранении. Откуда прирост рабочих мест, если не было ни расширения финансирования рынка здравоохранения, ни прироста субъектов-налогоплательщиков на нем, остается неясным.Везде и повсюду, опять и опять меня окружают загадки
Столь же закономерный вопрос о происхождении прироста на рынке труда в США обретает еще большую остроту, как только начинаешь читать сообщение, опубликованное сайтом golos-ameriki.ru. Согласно их версии, исходящей из Вашингтона, крупнейшая экономика мира «росла крайне низкими темпами в последние три месяца 2015 года». По данным министерства торговли, вялый ее рост – всего 0,7% – обусловлен снижением уровня потребительских расходов, сокращением инвестиций и замедлением роста экспорта.
Соответствующий доклад – первый из трех оценок экономического роста страны в период с октября по декабрь – опубликован в условиях замедления темпов экономического роста и потрясений на фондовых рынках, которыми охарактеризовался первый месяц 2016 года. Аналитики объясняют падение курсов акций в основном обеспокоенностью относительно понижения мировых цен на нефть и замедлением роста экономики Китая.
Замедлению темпов роста на протяжении четвертого квартала 2015 года предшествовали довольно уверенный рост, порядка 3,9%, в период с апреля по июнь и 2% в третьем квартале.
В целом за 2015 год экономика США выросла на 2,4%, что немногим больше среднего показателя за период с 2010 года – 2,1%. Именно в 2010 году завершился самый глубокий экономический спад со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века, говорится в правительственном докладе. Между тем остается непонятным, о чем сигнализируют цифры за четвертый квартал – о продолжающемся спаде или всего лишь о небольшом замедлении роста, который может ускориться в ближайшие месяцы.
При этом в федрезерве сочли ситуацию стабильной для того, чтобы повысить ставку рефинансирования в декабре 2015 года. Решено пока оставить ее без изменений, поскольку существует некоторая обеспокоенность насчет перспектив развития мировой экономики. Пусть даже руководство ФРС говорит, что «внимательно наблюдает за развитием ситуации в мировой экономике и финансовой сфере», но гарантий в том, что верно оценивает возможное воздействие глобальных изменений на рынок труда и инфляцию, в федрезерве не дадут никогда.День, когда все хорошее не случается
А тут еще и посыпавшиеся одно за другим высказывания участников рынка относительно того, что ФРС пора делать отрицательными ставки. Вопрос «Когда это произойдет?» звучит с нарастающей громкостью. Хотя и прошло всего два с хвостиком месяца с момента первого за последние девять лет повышения ставок со стороны ФРС. Выставив график доходности десятилетних трежерис (обобщенное название долговых обязательств правительства США, – Ред.
), сайт Barrons.com нечаянно подчеркнул, что в США усиливаются опасения рецессии. Что и формирует ожидания возврата к нулевым или даже отрицательным ставкам.
Видимо, ощущения рынка формируются не на пустом месте, даже если и рассматриваются в качестве крайней меры. Вот и официальные лица постепенно готовят почву. Так, например, глава ФРС Джанет Йеллен, ее заместитель Стенли Фишер, а также президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли успели заявить, что подобный шаг стоит рассмотреть на случай возникновения угрозы экономическому росту. Между тем в мире достаточно стран, где действуют отрицательные ставки, – навскидку это Япония и Швеция – однако особого эффекта это не дает.
Согласно данным ФРС, банки Америки держат на счетах федрезерва колоссальную сумму в $2,34 трлн. Федрезерв платит по ним 0,5%. В экономической теории говорится, если опустить ставку ниже нуля, банки не захотят терять и направят триллионный поток в реальную экономику. Но на самом деле такого не происходит: капитал устремляется на финансовый рынок, работая там лишь на обогащение финансовой элиты.
Однако даже царящая на рынках США неуверенность не останавливает прогнозистов из Goldman Sachs, ожидающих трех повышений ставки ФРС в 2016 году. Насколько прозрачен федрезерв для аналитиков из крупнейшего инвестбанка США, судить пока нет возможности. Однако в Goldman Sachs считают, что в текущем году регулятор 3 раза повысит ключевую ставку. В марте предсказана пауза как раз из-за неуверенности игроков рынка.
Говорит ли это об осторожности аналитиков? Ведь в предыдущей оценке банка говорилось о ежеквартальных повышениях ставки, числом 4. Теперь эксперты считают, что федрезерв повременит аж до июня и все будет зависеть от макростатистики. Они же осторожно предполагают, что ФРС рискнет повысить ставку в апреле, «но для этого на американских фондовых площадках должен возобновиться уверенный рост».
Однако зашкаливающий «оптимизм» Goldman Sachs опровергается консенсус-прогнозом: рынок видит пятидесятипроцентный шанс одного лишь повышения ставки. Добавим, а если федрезерв усомнится в собственных декабрьских действиях, то вероятно понижение ставки с 0,5% обратно до 0,25%.Интересно, что это так бумкнуло?
Аналитики Citigroup придумали специальные часы для фондовых рынков. Часы, которые отсчитывают не время, а показывают фазы рынка. И вот совсем недавно они обновили статус «часов фондовых рынков». Прогноз неутешительный. Более того, в Citigroup констатируют: крах фондовых рынков не за горами.
Согласно данным экспертов Citi, мировая экономика и экономика США, в частности, приблизились к 4-й фазе глобального цикла, который характеризуется падением как долговых рынков, так и рынков акций.
Их анализ свидетельствует, что экономика США ближе к рецессии, чем экономика еврозоны, однако обе неизбежно переходят в страшную 4-ю фазу.
Что такое фаза № 1? Она еще безобидна. Почти. Она начинается в конце рецессии, когда процентные ставки упали, деньги обесценились, однако цены на фондовом рынке невысоки.
Фаза № 2. При наступлении этой фазы устанавливается «бычий» рынок. Это когда повышается стоимость акций, а дешевые кредиты оказывают стимулирующее воздействие на экономику.
Фаза № 3 показывает, что цены на акции по-прежнему высоки, однако уже наблюдается расширение кредитного спреда (некая оценка риска инструмента фондового рынка), так как инвесторы стремятся избежать финансирования рискованных проектов. В этой фазе центробанки начинают говорить об ужесточении кредитных условий путем повышения процентных ставок. Именно в этой фазе на фондовом рынке могут образовываться пузыри, так как признаки ухудшения условий кредитования игнорируются.
Фаза № 4. Пугающая. На нехватку кредитов фондовые рынки реагируют обвалом. Налицо все признаки рецессии: классический «медвежий» рынок, когда цены на акции и облигации компаний падают на фоне снижающейся прибыли и ухудшения показателей бухгалтерских балансов.
Да, в 2015 году мир не рухнул, однако несомненно и то, что в настоящий момент глобальная экономика находится в очень непростой ситуации. Экономика США, с оглядкой на которую мир строит свои версии развития, также переживает не лучшие времена.
Аналитики отмечают, что многие события аналогичны тому, что происходило накануне кризиса 2008 года. Поэтому в Citigroup предупреждают: не стоит верить заявлениям Обамы и правительственных СМИ, если посмотреть на статистику, то складывается совсем иная и более печальная картина.
Кстати, по данным worldcrisis.com, впервые в истории средний класс американцев составляет меньшинство населения. Также аналитики Pew Research Center выяснили, что состояние домохозяйств среднего класса снизилось на 28% в период с 2001 по 2013 год. В настоящий момент США занимают лишь 19-е место в мире по среднему состоянию на одного взрослого гражданина. Традиционно именно предпринимательство было одним из основных двигателей роста среднего класса в США, однако нынче уровень предпринимательства в стране находится на историческом минимуме.