Статистическими данными зафиксировано: объем экспорта США в 2015 году снизился на $112,9 млрд (4,8% по сравнению с предыдущим годом) – до уровня $2,23 трлн. Это первое сокращение в объемах экспорта товаров и услуг с 2009 года. Есть снижение и в объемах импорта: показатель стал меньше на $89,7 млрд (3,1% по сравнению с 2014 годом) и достиг $2,76 трлн. Внешнеторговый дефицит США в годовом исчислении вырос на 4,6% – до $531,5 млрд. Для американской экономики это наиболее масштабный дефицит во внешней торговле с 2012 года.Такой факт серьезен, если не сказать – трагичен для огромной экономики. Если не сгладить его, то придать чуть-чуть позитива для восприятия нам помогут цитаты из книги Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все» в пересказе Бориса Заходера. «Куда мой мед деваться мог?» – в нашем случае «мед» – это весь внешнеторговый оборот США, создаваемый нефтедобычей в том числе.В исходящей из различных официальных органов Северной Америки информации очень часто встречаются неожиданности. Сюрпризы даже. Так, показатели количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США и уровня безработицы в этой же стране удивительным образом можно было бы назвать взаимоисключающими, если бы Америка была сугубо добывающей страной. Поскольку буровых установок (читай – рабочих мест вокруг нефтебизнеса) становится меньше, а занятость – выше. Тут можно списать, конечно, все на сервисный характер экономики США. Однако и наличие очень большого сектора услуг отражает некий тщательно скрываемый перекос на рынке труда.Так, cтатбюро отмечает, что количество действующих буровых установок на нефтяных месторождениях в США продолжает заметно снижаться на фоне низких цен на нефть и сокращения расходов в нефтегазовом секторе. То же самое засвидетельствовали данные нефтесервисной компании Baker Hughes. За первую неделю февраля число действующих нефтебуровых установок упало на 31 единицу, до уровня 467 единиц.В СМИ утверждают, что это наиболее серьезное сокращение данного показателя с апреля 2015 года. Всего же на текущий момент количество действующих буровых установок на нефтяных месторождениях США на 673 единицы (или 59%) меньше, чем в феврале 2015 года. И в целом показатель мало радует статистиков США: он упал до минимума за последние шесть лет.Тем временем те же статистики дают сведения о росте количества рабочих мест в экономике США. В январе 2016 года их стало больше. На 151 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны. Однако Bloomberg, опросив ряд аналитиков, считает, что показатель должен быть выше и рабочих мест должно было стать больше на 190 тыс.Итоговые данные продемонстрировали, что уровень безработицы в США в январе снизился с 5% до 4,9%, достигнув минимума с февраля 2008 года. За счет каких секторов экономики прибавилось рабочих мест и упал уровень безработицы на 0,1%, в министерстве труда США не поясняют.Однако они есть в иных источниках и настойчивому взору могут открыть многое. Так, среди данных Федерального резерва США откопались цифры: рост занятости в январе поддержало максимальное с ноября 2014 года увеличение количества рабочих мест в розничной торговле (+ 58 тыс.), а также активный наем новых сотрудников в сфере здравоохранения (+ 44 тыс.).Данные, говорящие о потребностях розничной торговли в рабочей силе, оспаривать нет нужды, другое дело, что это – сезонные рабочие места. Как только завершились рождественские и новогодние распродажи, курьеры, промоутеры и Санта Клаусы вновь вышли на рынок труда с запросом.Непонятным пока еще остался активный наем сотрудников в здравоохранении, поскольку расшифровки о том, какой квалификации и на какой срок понадобились сотрудники, в открытых источниках нет. Зато есть сведения, что конгресс США опять не дал денег Президенту на его главную реформу – в здравоохранении. Откуда прирост рабочих мест, если не было ни расширения финансирования рынка здравоохранения, ни прирос­та субъектов-налогоплательщиков на нем, остается неясным.Столь же закономерный вопрос о происхождении прироста на рынке труда в США обретает еще большую остроту, как только начинаешь читать сообщение, опубликованное сайтом golos-ameriki.ru. Согласно их версии, исходящей из Вашингтона, крупнейшая экономика мира «росла крайне низкими темпами в последние три месяца 2015 года». По данным министерства торговли, вялый ее рост – всего 0,7% – обусловлен снижением уровня потребительских расходов, сокращением инвестиций и замедлением роста экспорта.Соответствующий доклад – первый из трех оценок экономического роста страны в период с октября по декабрь – опубликован в условиях замедления темпов экономического роста и потрясений на фондовых рынках, которыми охарактеризовался первый месяц 2016 года. Аналитики объясняют падение курсов акций в основном обеспокоенностью относительно понижения мировых цен на нефть и замедлением роста экономики Китая.Замедлению темпов роста на протяжении четвертого квартала 2015 года предшествовали довольно уверенный рост, порядка 3,9%, в период с апреля по июнь и 2% в третьем квартале.В целом за 2015 год экономика США выросла на 2,4%, что не­многим больше среднего показателя за период с 2010 года – 2,1%. Именно в 2010 году завершился самый глубокий экономический спад со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века, говорится в правительственном докладе. Между тем остается непонятным, о чем сигнализируют цифры за четвертый квартал – о продолжающемся спаде или всего лишь о небольшом замедлении роста, который может ускориться в ближайшие месяцы.При этом в федрезерве сочли ситуацию стабильной для того, чтобы повысить ставку рефинансирования в декабре 2015 года. Решено пока оставить ее без изменений, поскольку существует некоторая обеспокоенность насчет перспектив развития мировой экономики. Пусть даже руководство ФРС говорит, что «внимательно наблюдает за развитием ситуации в мировой экономике и финансовой сфере», но гарантий в том, что верно оценивает возможное воздействие глобальных изменений на рынок труда и инфляцию, в федрезерве не дадут никогда.А тут еще и посыпавшиеся одно за другим высказывания участников рынка относительно того, что ФРС пора делать отрицательными ставки. Вопрос «Когда это произойдет?» звучит с нарастающей громкостью. Хотя и прошло всего два с хвостиком месяца с момента первого за последние девять лет повышения ставок со стороны ФРС. Выставив график доходности десятилетних трежерис (обобщенное название долговых обязательств правительства США, –), сайт Barrons.com нечаянно подчерк­нул, что в США усиливаются опасения рецессии. Что и формирует ожидания возврата к нулевым или даже отрицательным ставкам.Видимо, ощущения рынка формируются не на пустом месте, даже если и рассматриваются в качестве крайней меры. Вот и официальные лица постепенно готовят почву. Так, например, глава ФРС Джанет Йеллен, ее заместитель Стенли Фишер, а также президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли успели заявить, что подобный шаг стоит рассмотреть на случай возникновения угрозы экономическому росту. Между тем в мире достаточно стран, где действуют отрицательные ставки, – навскидку это Япония и Швеция – однако особого эффекта это не дает.Согласно данным ФРС, банки Америки держат на счетах федрезерва колоссальную сумму в $2,34 трлн. Федрезерв платит по ним 0,5%. В экономической теории говорится, если опустить ставку ниже нуля, банки не захотят терять и направят триллионный поток в реальную экономику. Но на самом деле такого не происходит: капитал устремляется на финансовый рынок, работая там лишь на обогащение финансовой элиты.Однако даже царящая на рынках США неуверенность не останавливает прогнозистов из Goldman Sachs, ожидающих трех повышений ставки ФРС в 2016 году. Насколько прозрачен федрезерв для аналитиков из крупнейшего инвестбанка США, судить пока нет возможности. Однако в Goldman Sachs считают, что в текущем году регулятор 3 раза повысит ключевую ставку. В марте предсказана пауза как раз из-за неуверенности игроков рынка.Говорит ли это об осторожнос­ти аналитиков? Ведь в предыдущей оценке банка говорилось о ежеквартальных повышениях ставки, числом 4. Теперь эксперты считают, что федрезерв повременит аж до июня и все будет зависеть от макростатистики. Они же осторожно предполагают, что ФРС рискнет повысить ставку в апреле, «но для этого на американских фондовых площадках должен возобновиться уверенный рост».Однако зашкаливающий «оптимизм» Goldman Sachs опровергается консенсус-прогнозом: рынок видит пятидесятипроцентный шанс одного лишь повышения ставки. Добавим, а если федрезерв усомнится в собственных декабрьских действиях, то вероятно понижение ставки с 0,5% обратно до 0,25%.Аналитики Citigroup придумали специальные часы для фондовых рынков. Часы, которые отсчитывают не время, а показывают фазы рынка. И вот совсем недавно они обновили статус «часов фондовых рынков». Прогноз неутешительный. Более того, в Citigroup констатируют: крах фондовых рынков не за горами.Согласно данным экспертов Citi, мировая экономика и экономика США, в частности, приблизились к 4-й фазе глобального цикла, который характеризуется падением как долговых рынков, так и рынков акций.Их анализ свидетельствует, что экономика США ближе к рецессии, чем экономика еврозоны, однако обе неизбежно переходят в страшную 4-ю фазу.Что такое фаза № 1? Она еще безобидна. Почти. Она начинается в конце рецессии, когда процентные ставки упали, деньги обесценились, однако цены на фондовом рынке невысоки.Фаза № 2. При наступлении этой фазы устанавливается «бычий» рынок. Это когда повышается стоимость акций, а дешевые кредиты оказывают стимулирующее воздействие на экономику.Фаза № 3 показывает, что цены на акции по-прежнему высоки, однако уже наблюдается расширение кредитного спреда (некая оценка риска инструмента фондового рынка), так как инвесторы стремятся избежать финансирования рискованных проектов. В этой фазе центробанки начинают говорить об ужесточении кредитных условий путем повышения процентных ставок. Именно в этой фазе на фондовом рынке могут образовываться пузыри, так как признаки ухудшения условий кредитования игнорируются.Фаза № 4. Пугающая. На нехватку кредитов фондовые рынки реагируют обвалом. Налицо все признаки рецессии: классический «медвежий» рынок, когда цены на акции и облигации компаний падают на фоне снижающейся прибыли и ухудшения показателей бухгалтерских балансов.Да, в 2015 году мир не рухнул, однако несомненно и то, что в настоящий момент глобальная экономика находится в очень непростой ситуации. Экономика США, с оглядкой на которую мир строит свои версии развития, также переживает не лучшие времена.Аналитики отмечают, что многие события аналогичны тому, что происходило накануне кризиса 2008 года. Поэтому в Citigroup предупреждают: не стоит верить заявлениям Обамы и правительственных СМИ, если посмотреть на статистику, то складывается совсем иная и более печальная картина.Кстати, по данным worldcrisis.com, впервые в истории средний класс американцев составляет меньшинство населения. Также аналитики Pew Research Center выяснили, что состояние домохозяйств среднего класса снизилось на 28% в период с 2001 по 2013 год. В настоящий момент США занимают лишь 19-е место в мире по среднему состоянию на одного взрослого гражданина. Традиционно именно предпринимательство было одним из основных двигателей роста среднего класса в США, однако нынче уровень предпринимательства в стране находится на историческом минимуме.