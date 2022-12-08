Куда направляют изъятые у коррупционеров деньги, рассказали в Антикоре

По поручению главы государства возмещенный ущерб по уголовным делам, расследованным Антикоррупционной службой, уже направляется на строительство школ.

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Проблемную школу в Актюбинской области достроят за счет средств коррупционеров. Об этом сообщил руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По поручению главы государства возмещенный ущерб по уголовным делам, расследованным Антикоррупционной службой, уже направляется на строительство школ. К примеру, более трёх лет строительство школы села Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области было «заморожено». Долгострой признан «проблемным» строительным объектом в регионе и был отражен в Карте коррупционных рисков. В ходе досудебного расследования по уголовному делу в отношении АО «СПК «Актобе» виновные возместили ущерб на 197 млн тенге», - отметил Саян Ахметжанов.

По его словам, основная часть возвращенных средств, точнее 150 млн тенге, направлена на завершение строительства сельской школы.

Остаток будет использован для строительства одной из самых крупных в стране workout площадки, добавил спикер.