С правой стороны при въез­де в Туркестан со стороны Шымкента развернулась огромная строительная площадка. Решено, что именно здесь будут располагаться новый административно-деловой центр города и жилой массив.

Отсюда начался рабочий визит Аскара Мамина в новый областной центр, которому за считанные годы предстоит превратиться в духовную столицу тюркского мира. Достаточно беглого взгляда, чтобы увидеть масштаб стройки, развернувшейся практически в чистом поле.

В зимнюю распутицу без резиновых сапог сейчас здесь точно не обойтись! Неудивительно, что всем высо­копоставленным гос­тям и местным чиновникам ­пришлось переобуться преж­де, чем понаблюдать вблизи, как движется работа.

Это не первая поездка Аскара Мамина в регион, к которому приковано внимание всей страны. Стройка кипит одновременно на десятках объектов общей площадью в 48,4 га.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев ознакомил первого вице-премьера с ситуацией на 13 основных объектах в будущем административно-деловом центре, включая здание областного акимата, управлений и департаментов. Под это строительство отведено 7,7 га территории. Проект реализует ТОО «BI Group».

Вместе с тем Аскар Мамин ознакомился с положением дел на возводимых социальных объектах и 26 из 88 строящихся многоэтажных жилых домов. Здесь предусмотрены квартиры разной планировки и разной категории. В том чис­ле 1 200 – арендных (или 20 жилых домов) и 336 – кредитных. Срок сдачи первых многоэтажек, начатых еще в сентябре прошлого года, запланирован на грядущий апрель. Кроме того, в ноябре ожидается заселение 9 жилых домов (540 квартир).

Жилье предоставят очередникам. Половину из 88 новых жилых домов, возводимых в микрорайоне «Отырар», также предполагается заселить до конца нынешнего года.

Учитывая, что в очереди на получение жилья в Туркестане с населением в 167 тыс. человек числились более 8 тыс. граждан, перенос сюда областного центра заметно актуализировал жилищный вопрос. По состоянию на 9 февраля 2019 года в очереди на получение жилья в городе значатся 2 160 работников бюджетной сферы и 6 525 социально незащищенных семей. Общая цифра остро нуждающихся в жилье – 8 685 человек. Этим и объяс­няется тот размах жилищного строительства, которое сейчас ведется.

На 20 многоэтажных домов готова проектно-сметная документация. Кроме того, разрабатывается ПСД на 45 многоэтажек. Параллельно ведется работа по сооружению инженерных сетей. В квартирах будут установлены электрические плиты, газ подведут после.

Посетил Аскар Мамин еще одну строительную площадку, на которой возводится музей Ходжи Ахмета Яссауи.­ Заказчиком этого объекта выступило АО «ФНБ «Самрук-Қазына». Площадь музея составит 3 200 кв. м. Его строительство планируется завершить в 2020 году.

Помимо этого, рабочая группа посетила музей-заповедник «Азрет Султан», на территории которого планируется строительство культурно-исторического Визит-центра. Жилые комплексы, здание музея Ходжи Ахмета Яссауи, новая площадь, музыкальные фонтаны, амфитеатр и стадион на 7 000 мест – далеко не весь перечень объектов, которые появятся в Туркестане в ближайшие 2 года.