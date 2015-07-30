Куда паковать туристу чемоданы? Свежий выпуск 387 Татьяна ЕВСЕЕВА

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Не до отдыха

Греческую туриндустрию, как передают информагентства, лихорадит. В самый разгар летнего сезона значительно снизились важные для Греции паромные перевозки: многие греки и турис­ты по традиции отправлялись отдыхать на острова Эгейского моря, но теперь паромы уходят наполовину пустые. Многие отказываются от отпуска из-за кризиса.

Значительная часть из 4 тыс. турфирм в Греции может не пережить нынешнее лето, потому что у некоторых из них число заказов упало на 80% и, скорее всего, придется сокращать сотрудников. За последние пять лет под влиянием кризиса туристический сезон в Греции сократился до двух летних месяцев – июля и августа. Июль уже убил все надежды, и некоторые представители туриндустрии с нетерпением ждут рождественский период, чтобы как-то восполнить серьезные убытки.

Может быть, грекам, а заодно и мигрантам помогут собратья по Евросоюзу? Гуманитарный туризм организовывает одно из датских агентств путешествий. Своим клиентам, желающим отдохнуть в Греции, компания предлагает бесплатно провести еще 20 кг багажа, если эти вещи предназначены в помощь беженцам. Инициатива уже получила широкий отклик – туристы собирают вещи по друзьям и знакомым и везут их на остров Лесбос, переполненный мигрантами.

Желающих отдохнуть на пляже и помочь нуждающимся оказывается все больше благодаря социальным сетям. «Зачинщики» удивляются тому, насколько успешным оказалось их начинание, и надеются, что инициативу подхватят другие турфирмы. В туристической отрасли Турции, как сообщает Travel Russian News, тоже есть проблемы, обусловленные в том числе сокращением числа – до 30% – российских отдыхающих.

Согласно заявлению президента Ассоциации отельеров и инвесторов Средиземноморского региона Юсуфа Хаджисюлеймана, число туристов, выбравших местом отдыха Анталию, заметно сократилось. По его словам, в нынешнем году Турцию посетило на 450 тыс. отдыхающих меньше, чем ожидалось. Как показывают последние данные, из-за нехватки отдыхающих около 20 тыс. представителей туристичес­кой отрасли в средиземноморской области могут лишиться своих рабочих мест.

Ни для кого не секрет, что именно туристическое направление приносит стране весомый доход. В настоящее время эта отрасль дает работу множеству молодых специалистов. Между тем страны, которые являются «туристическими конкурентами» Турции, делают все возможное, чтобы переманить отдыхающих. Несмотря на уменьшение количества российских туристов, в Турцию приезжает все больше отдыхающих из Германии, Америки и Великобритании.

Зато праздник может наступить для кубинской туротрасли. Восстановление дипломатических отношений между США и Кубой, как надеются, приведет к снятию полувекового эмбарго с карибского острова. Ближайшие соседи-американцы смогут приезжать сюда свободно. Но и сейчас приток иностранцев растет. По данным министерства туризма, которые приводит агентство Bloomberg, с января по май Кубу посетило 1,7 млн человек, что на 15% больше, чем год назад. На прошлой неделе перейден рубеж в 2 млн. Абсолютный лидер – Канада, откуда на остров приехали почти 800 тыс. человек. Но далеко не все из них канадцы. Эмбарго запрещает гражданам США, с некоторыми исключениями, въезжать на Кубу, так что американцы прибывают через Канаду, Панаму или Мексику.



На выдумку хитры

Что только ни делают представители туриндустрии, чтобы привлечь в отрасль клиентов. Многие туристы не могут или не желают оставлять дома своих четвероногих друзей и путешествуют вместе с ними. Работники туристической инфраструктуры решили ориентироваться в соз­дании своих новых проектов на таких туристов.

В стамбульских отелях начал работу собачий рум-сервис. В одной из гостиниц предлагают доставку еды, приготовленной по специальному меню в те номера, постояльцы которых проживают с собаками. Сбалансированная собачья еда одобрена ветеринарами. В отеле для питомцев гостей подают блюда из …лососины и говядины.

В Объединенных Арабских Эмиратах для лающих создали полноценный отель, в котором имеются СПА-центр и бассейн. В дубайской собачьей гостинице одновременно могут разместиться до ста четвероногих, каждый номер оснащен веб-камерой, чтобы хозяин мог наблюдать за своим питомцем. Отель занимает площадь в 5,5 тыс. квадратных метров. В штате имеется инструктор, который по просьбе хозяев займется дрессировкой собаки. Цена пребывания в отеле в течение одного дня – чуть более ста дирхамов. Имеются расценки и для почасового пребывания.

Власти Паттайи при поддержке новых властей Таиланда строят большие планы по преобразованию главного курорта. Сегодня этот курорт больше известен как столица секс-туризма, что отпугивает от отдыха в этих местах семьи с детьми и туристов, предпочитающих спокойное времяпрепровождение.

В первую очередь планируется ограничить так называемую зону развлечений в Паттайе небольшим районом (известной улицей Walking Street и несколькими близлежащими кварталами). Масштабное озеленение большой части Паттайи и сооружение множества велосипедных дорожек и парков привлечет туристов с детьми. Приобретет большую популярность и спортивный туризм, недостаточно развитый на сегодня в Таиланде.

Восстановление природной среды, очистка пляжей и приб­режной полосы на всей территории курорта, приведение всей инфраструктуры Паттайи к меж­дународным правилам – все это будет способствовать только росту туристической отрасли в этом районе. К слову, число туристов с каждым годом только увеличивается, власти намерены создать такие условия для них, когда средний турист захотел бы проводить в Паттайе больше времени и тратить в среднем больше, чем он тратит сейчас.

К сведению, в 2012 году, по приблизительным подсчетам, Паттайю посетило более 9 млн туристов, каждый из которых пробыл на курорте до 30 дней и тратил около 3 004 бат в сутки (вместе со стои­мостью проживания в отеле). К 2019 году в планах властей Паттайи привлечь не меньше 15 млн отдыхающих, которые захотят провести на курорте больше времени и будут мотивированы потратить больше денег.

А вот Европейская ассоциация рестораторов и отельеров HOTREC всерьез возьмется за индустрию ночных развлечений в Европе. Как сообщается на сайте ассоциации, на специальном семинаре участники и члены сообщества поставили новые задачи, которые позволят вывести индустрию гостеприимства на новый уровень и получить дополнительный доход от ночных развлечений.

– Ночные развлечения для туристов – это огромный и важный сектор всей туристической индуст­рии. Многие туристы выбирают место отдыха, исходя из того, как в этом регионе можно развлечься по ночам, куда пойти, – сказал председатель HOTREC Антонио Фламини.

По его словам, в качестве первого шага по реализации новой стратегии HOTREC создаст общее европейское определение вида учреждений, которые представляют сектор ночных развлечений (ночные клубы, караоке-бары, кафе и рестораны, бильярдные и боулинг-центры, шоу-румы, концертные площадки, казино и другие). Это позволит получить определенные экономические и статистические данные по сегменту, а затем начать и более эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Также ассоциация намерена разработать отдельные проекты по повышению качества услуг в сфере ночных развлечений, зак­рыть вопросы авторского права, алкогольной политики, начать борьбу с теневыми предприятия­ми, обеспечить безопасность. Новая стратегия для ночной индустрии развлечений будет представлена на 71-й Генеральной ассамблее HOTREC в Гааге 5–6 ноября 2015 года. Отмечается, что в HOTREC входят гостиницы, рестораны и кафе Европы. Эта отрасль включает в себя около 1,8 млн предприятий, из которых 99% составляют малые и средние фирмы (91% из них микро-предприятия). Также HOTREC объединяет 42 национальные ассоциации, представляющие сектор в 28 европейских странах.



Через 15 лет

И все-таки, что ждет туриндуст­рию в перспективе? Как говорится в исследовании Всемирной туристической организации (UNWTO), ожидается, что к 2030 году турпоток во всем мире будет увеличиваться в среднем на 3,3% в год. Однако темпы роста будут постепенно спадать до 2,9% в 2030 году. В абсолютных цифрах число международных туристских прибытий будет увеличиваться на 43 млн туристов в год. Отмечается, в период с 1995 по 2010 год эта цифра составляла в среднем 28 млн человек.

К 2020 году международный годовой турпоток составит 1,4 млрд человек и 1,8 млрд – к 2030 году. Наиболее существенный потенциал для дальнейшего роста имеют развивающиеся экономики Азии, Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы, а также Восточное Средиземноморье, Ближний Восток и Африка. Сог­ласно прогнозу, через 15 лет 57% международных прибытий придется именно на эти направления, а оставшиеся 43% – на страны с развитой экономикой.

Самый заметный прирост ожидается по регионам Азии – 535 млн туристов в 2030 году (+ 4,9% за год). Ближний Восток и Африка покажут впечатляющие результаты – 149 млн и 134 млн соответственно. Европа и Америка будут расти сравнительно медленнее.

Так что, и Старому и Новому Свету придется хорошенько поду­мать над тем, как завлечь к себе туриста, да не бедного, а с набитым кошельком. Воображение, видимо, будет зашкаливать, и на ум придут не только собачьи отели…