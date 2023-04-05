Куда податься бедному студенту?

Напомним, что в текущем учебном году в Казахстане обострилась проблема студенческих общежитий. На ситуацию, безусловно, повлияли события в соседней России, когда из-за наплыва иностранцев арендодатели предпочли избавляться от безденежных квартирантов-студентов. Если раньше эта категория учащихся не без помощи родителей снимала жилье, не претендуя на места в общежитиях, и хоть как-то нивелировала проблему, то теперь разразился скандал.

В итоге студенты оказались в буквальном смысле на улице. Ситуация настолько обострилась, что волонтерские организации были вынуждены создать оперативный круглосуточный штаб по обеспечению учащихся общежитиями. А руководство вузов в срочном порядке договаривалось с владельцами хостелов и гостиниц, где пыталось разместить своих подопечных.

К слову, система высшего образования за последние годы подвергалась критике по многим направлениям. Это и качество образования, и соответствие кадров требованиям рынка, и уровень научных исследований, и инфраструктура. К недостаткам последней относят студенческие общежития.

Представители профильного ведомства констатировали факт нехватки мест в студенческих общежитиях, а наибольший дефицит был отмечен в Алматы, где расположено 35 вузов, при которых имеется всего 95 общежитий. В целом в вузах города обучаются 250 000 юношей и девушек, 70% из которых приезжие.

По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, около семи тысяч студентов из категории социально уязвимых слоев населения кроме стипендий получают и дополнительные выплаты в размере 50–60 тыс. тенге для найма жилья. Он проинформировал, что ко всем высшим учебным заведениям отныне предъявляются требования получения лицензий по обучению новым специальностям, а также созданию всех необходимых условий. К примеру, если вуз принимает 100 студентов, то должен создать и 100 койко-мест в общежитиях.

Надо признать, что строительству новых общежитий в Алматы препятствует дефицит свободных земельных участков. И даже если они находятся, то застройщики по понятным причинам предпочитают строить коммерческое жилье. Напомним, что в 2017-м акимат города совместно с СПК «Алматы» анонсировал начало программы массового строительства студенческих общежитий. За три года планировалось возвести 12 общежитий на семь тысяч человек. Говорили о том, что СПК «Алматы» вложит в строительство каждого из них 49% средств. Даже была объявлена средняя стоимость проживания одного человека – около 10–15 тыс. тенге в месяц. Но, увы, эти планы так и не были реализованы.

Вместе с тем сегодня государст­во предусмотрело ряд преференций для потенциальных инвесторов и готово возвращать им вложенные средства, но и на этом пути встречается ряд препятствий. В целом в рамках Программы развития города Алматы до 2025 года планируется строительство общежитий на 12 тыс. койко-мест, а до 2030 года – еще на 20 тыс.

Чтобы эти цифры не остались на бумаге, был создан Проектный офис по строительству студенческих общежитий. Его задача – взаимодействие с вузами и инвесторами для устранения дефицита койко-мест. В офисе на постоянной основе будут работать представители МНВО, Финансового центра и различных управлений акимата, которые займутся консультированием университетов, застройщиков и подрядчиков.

Отвечая на вопросы «КП», руководитель проектного офиса Дамир Кутумов отметил, что на данный момент дефицит койко-мест в студенческих общежитиях мегаполиса составляет около 32 000, и эта цифра будет расти с каждым годом.

Напомним, что Финансовый центр, созданный при Министерстве науки и высшего образования, после окончания строи­тельства или реконструкции общежитий возвращает денежные средства инвесторам. При строительстве общежития государство компенсирует за одно койко-мес­то 230 МРП в год, это примерно 793 000 тенге, при реконструкции – 92 МРП в год по городу Алматы.

– С каждым вузом ведется отдельная работа. У нас есть определенное понимание ситуации и информация о дефиците койко-мест в каждом вузе. С инвесторами также точечно прорабатывается вопрос. Дело в том, что у некоторых пока есть только желание, у кого-то имеются денежные средства, у других – земельные участки, у кого-то не соответствует его целевое назначение. Поэтому проектный офис тесно работает с управлениями акимата над решением всех вопросов, касающихся каждого инвестора в отдельности, – пояснил Дамир Кутумов.

Необходимость создания проектного офиса продиктована тем, что надо более оперативно решать вопросы с оформлением документов для достижения результата. По плану до конца года запланировано обеспечение 2 000 койко-мест.

Как оказалось, в Алматы немало предпринимателей, понимающих социальную важность этого вопроса, они готовы вкладывать средства в инфраструктуру вузов. К примеру, собственник гостиницы в Медеуском районе готов преобразовать ее в студенческое общежитие, и ему оказывается содействие. Уже принято решение, что инвесторы будут строить Дом студентов, в котором смогут проживать учащиеся из разных вузов. Есть компания, которая планирует построить четыре блока общежитий в Алматы. Их вопрос по изменению целевого назначения был положительно решен соответствующими управлениями акимата, и до конца года они тоже начнут строительство.