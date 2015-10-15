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Куда податься молодым…
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ
Он, впрочем, отметил, что сегодня наблюдается тенденция к снижению уровня безработицы среди молодежи по сравнению с периодом финансового кризиса. Однако цифры по-прежнему высоки.
По его словам, на которые ссылается РИА «Новости», на европейском континенте уровень безработицы среди молодежи сократился на 1,4%. При этом в 10 странах Евросоюза данный показатель превышает 20%, а в государствах, которые очень сильно пострадали во время экономического кризиса, например, в Греции и Испании, он в два раза больше. Если, к примеру, в 2007 году здесь фиксировался уровень 25%, то в последние годы – уже свыше 50%.

Голод – не тетка
Во всем мире страдают от голода около 795 млн человек, сообщили немецкая гуманитарная организация «Помощь голодающим в мире» и Международный исследовательский институт продовольственной политики (IFPRI). Одной из главных причин они называют вооруженные конфликты, в частности, в Сирии, Ираке и Южном Судане.
При этом хроническим недоеданием страдает каждый четвертый ребенок в мире, а 9% детей находятся в состоянии истощения, указывают эксперты.
Вместе с тем организации отметили успехи в борьбе с голодом. С 2000 года число недоедающих уменьшилось на 27%, говорится в отчете. 17 стран, в том числе Бразилия, Перу и Хорватия, снизили показатели бедности по крайней мере на 50%. Кроме того, большими усилиями удалось улучшить ситуацию в Анголе, Эфиопии и Руанде, которые некоторое время назад находились в состоянии гражданской войны, сообщили авторы отчета.

После крупного скандала
Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о сокращении инвестиционного бюджета на следующий год на сумму более миллиарда долларов, сообщает Би-би-си.
В заявлении компании говорится, что будут приняты дополнительные меры по повышению эффективности производства. В частности, планируется переход на новые технологии, которые позволят снизить объем выброса вредных веществ на выпускаемых в Европе и Северной Америке дизельных автомобилях Volkswagen.
Сложности у концерна начались после крупного скандала из-за фальсификации тестов на вредные выбросы. Результатом разборок стало падение акций компании, большое число судебных исков и внеплановых проверок, отзыв проданных машин по всему миру и отставка главы фирмы, в отношении которого в Германии начато сейчас расследование.

Рекомендации для Эстонии
Отсутствие гражданства у большого числа жителей Эстонии, а также высокий уровень безработицы среди русскоязычного населения балтийской республики вызывают озабоченность в Совете Европы. На эти факты указывается в докладе, который опубликовала в Страсбурге Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ECRI).
По словам авторов доклада, на которые ссылается ТАСС, у них «вызывает озабоченность высокая безработица в тех регионах, основная часть населения которых говорит по-русски». Кроме того, в документе констатируется «неудовлетворительное выполнение» новой лингвистической политики в средней школе.
Авторы доклада призвали балтийскую республику «провести лингвистическую и юридическую экспертизы, чтобы проверить, не несет ли закон о языке прямую дискриминацию в найме на работу для тех, кто не изучал эстонский язык в системе образования».
Европейская комиссия против расизма и нетерпимости, созданная Советом Европы, является независимой инстанцией по мониторингу прав человека. В своих выводах она основывается на информации из различных независимых источников.

Обязаны быть телепатами?
Суд присяжных в США обязал оружейный магазин города Милуоки (штат Висконсин) выплатить порядка 6 млн долларов двум полицейским, в которых стреляли из проданного в нем оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
Присяжные обвинили владельцев магазина Badger Guns в халатности, так как они «должны были заметить вызывающие беспокойство признаки» того, что мужчина, который пришел за оружием, нелегально его перепродаст.
Как сообщает агентство, в двоих офицеров Милуоки стреляли в 2009 году. Одному полицейскому магазин обязан выплатить 1,5 млн долларов, другому – 3,6 млн, а также 730 тыс. в качестве возмещения морального ущерба.

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