Куда пойдем учиться?

Сейчас школа-интернат № 1 для детей с нарушением зрения закрыта, на ее территорию никого не пускают. Но не из-за каникул, а потому что есть решение экономического суда Карагандинской области, которым приостановлена деятельность этого учебного заведения. Проблема в том, что здание признано аварийным, а значит, в нем опасно находиться. Хотя оно новое – сдано в эксплуатацию в 2017 году.

Строить интернат, рассчитанный на 250 слабовидящих детей, в Караганде начали в 2007 году по госпрограмме «100 школ, 100 больниц». Тогда из республиканского бюджета выделили солидную сумму – более 1 млрд тенге. На эти деньги возвели огромное здание, которое помимо учебного корпуса включало шесть жилых блоков, котельную, баню, прачечную и даже овощехранилище. Но, как это часто бывает, финансирования не хватило, и стройку «заморозили».

Недостроенным здание простояло семь лет и порядком обветшало. Крыша протекла, осыпалась штукатурка, потрес­кался кафель, пришли в негодность навесные потолки. Вандалы разбили пластиковые окна, срезали и вынесли линолеум. Бесхозное здание облюбовали бомжи. Зимой они разводили в нем костры, чтобы согреться. Но пожаров, к счастью, не произошло.

А в 2014 году местные власти приняли решение восстановить школу-интернат. Тем более что за это ратовали жители близлежащих домов. Им надоело соседство с «бомжатником».

В 2016 году в бюджете нашлись деньги на достройку школы для слабовидящих детей. Ее сметная стоимость составила 1,3 млрд тенге. Областное управление строительства провело тендер, победителем которого стала карагандинская компания «Астана шаңырақ-2030». Она взялась достраивать здание, пустовавшее почти 10 лет, за 1 млрд тенге.

К сожалению, подрядчик не смог отремонтировать здание интерната так, чтобы сделать его удобным и безопасным для детей с плохим зрением. Вот лишь несколько примеров. На полу строители уложили обычный линолеум и плитку, хотя должны были сделать еще и тактильные дорожки. Они необходимы для того, чтобы слабовидящие дети находили дорогу в класс, в свою комнату или в столовую. Не установили поручни вдоль стен, держась за которые школьники могли бы передвигаться. Еще строители забыли убрать пороги. А они представляют опасность. Ведь ученик со слабым зрением, не заметив порог, может споткнуться, упасть и получить травму. А виноватыми окажутся педагоги – мол, не уследили за особенным воспитанником.

Летом 2017 года здание школы-интерната все-таки ввели в эксплуатацию, хотя в нем была уйма недоделок. Время поджимало – нужно было готовиться к приему учеников. Первый звонок для детей с нарушением зрения в новом здании прозвучал не 1 сентября, как положено, а только 11-го. Потому что строители не успели вовремя завершить отделочные работы.

Новый учебный год интернат встретил без директора. Он уволился, не выдержав давления со стороны заказчика. Тот требовал, чтобы руководитель школы для слабовидящих закрыл глаза на дефекты и подписал акты приема-передачи.

Директор отказался, ибо понял, что дело чревато серьезными финансовыми нарушениями. И не ошибся.

– 16 марта 2018 года в отношении руководства управления строительства и подрядной организации «Астана шаңырақ-2030» было возбуждено уголовное дело, – сообщила в ответе на наш запрос заместитель начальника управления образования Карагандинской области Гульбахыт Жунусова. – Началось расследование по подозрению в хищении денег, выделенных на строительство школы-интерната. Была назначена судебная строительно-экономическая экспертиза по невыполненным работам. Но в итоге уголовное дело прекратили.

Зато состоялось судебное разбирательство по гражданскому иску. Его инициировало управление строительства. Заказчик потребовал взыскать с подрядной организации сумму, на которую компания «Астана шаңырақ-2030» завысила объемы строительных работ и недопоставила оборудование.

Одно из судебных заседаний было выездным. Поэтому все дефекты в интернате судья экономического суда Лейла Калиакпарова смогла увидеть воочию.

«При выездном судебном заседании установлено, что строительно-монтажные работы не выполнены в полном объеме, – написала она в своем решении. – Оборудование в полном объеме отсутствует... Котельная не завершена, не работает, нет света в котельной. В помещениях школы, прачечной и котельной автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения находятся в неисправном состоянии…»

Тяжба завершилась в пользу заказчика. С подрядчика взыскали 65 млн тенге, но состояние здания интерната от этого лучше не стало. Управлению строительства пришлось подавать новый иск – об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств. Этот процесс заказчик тоже выиграл. Суд обязал компанию «Астана шаңырақ-2030» устранить более 30 дефектов: заменить дырявые водопроводные трубы, установить новые диваны, отремонтировать бассейн, ликвидировать протечки в кровле, подключить оборудование в котельной.

– Было сделано техническое обследование здания школы-интерната, – рассказала замес­титель начальника управления образования. – В результате выявлена его аварийность. Что и подтверждено заключением № 124 от 2 октября 2020 года, выданным компанией «КазТехЭкспертиза». А 8 июня нынешнего года решением экономического суда деятельность специальной школы-интерната № 1 приостановлена до устранения выявленных нарушений, а именно, до приведения здания в безопасное состояние.

Почему компания-подрядчик не довела здание до ума? На основании чего была завышена стоимость выполненных работ? Как новое здание стало аварийным? Какие меры предпринимались для того, чтобы устранить строительные недоделки? Эти и другие вопросы корреспондент «Казправды» хотела задать подрядчику, но не смогла его найти.

Телефон в офисе строительной организации не отвечал. А в Ассоциации застройщиков Карагандинской области сообщили, что компания «Астана шаңырақ-2030» давно вышла из ее рядов. Видимо, она давно бездействует. Об этом свидетельствуют данные с сайта Комитета госдоходов. На нем указано, что начиная с 2018 года ТОО «Астана шаңырақ-2030» не отчисляет налоги.

Как бы то ни было, под удар попали самые незащищенные – дети-инвалиды по зрению. Им негде заниматься. Новая школа разваливается, а старое здание отдано лицею-интернату № 2 «Білім-инновация». Сейчас управление образования подыскивает помещения, где можно разместить детей на предстоящий учебный год. Параллельно идет подготовка проектно-сметной документации на ремонт аварийной школы. Сколько он будет стоить бюджету и надолго ли затянется, неизвестно.