Культура
Куда пойти в Астане: список мероприятий для детей на 30 мая – 5 июня
Ряд культурно-массовых мероприятий пройдет в Астане к Дню защиты детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Представляем весь перечень концертов, выставок, театральных постановок, которые будут проходить до 5 июня:

1–5 июня с 10:00 до 20:00 – выставка-ярмарка "Здравствуй, лето" (Концертный зал "Астана", бывший Конгресс-холл);

1 июня в 11:00 – парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей. Он стартует на площади перед зданием акимата, пройдет по улицам Абая, Республики, Кенесары, Бейбитшилик и вернется на городскую площадь;

1 июня в 10:00 – соревнования по скейтбордингу (парк "Арай");

1, 4 июня в 10:00, 11:30 – сказка "Приключение Незнайки и его друзей" (Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького);

1–4 июня в 10:00, 12:00 – сказка "Ақыл патшалығы" (театр "Жастар");

1–4 июня в 10:00 – республиканский турнир по тогыз кумалак (школа № 54);

1–4 июня в 10:00 – чемпионат Астаны по велоспорту среди младших юношей и девушек (Зеленая поляна, шоссе Алаш);

1– 4 июня в 10:00 – открытие, 14:00 – игра – междугородний турнир по волейболу среди юношей 2004-2005 годов рождения на приз заслуженного тренера РК по волейболу К. К. Жайдарова (Политехнический колледж);

1 июня, 11:00–14:30 – празднично-развлекательная программа "Шуакты Астана" (Дворец школьников им. М. Утемисова);

1 июня в 12:00 – концерт "Энергия будущего", посвященный Международному дню защиты детей (летняя сцена дворца "Жастар");

1 июня в 12:00, 14:00 – сказка "Сен ол мен" (театр кукол, пр. Республики, 3);

1 июня в 16:00 – концерт "Радуга талантов" (камерный зал ГТОБ "Астана Опера");

1 июня в 18:00 – шоу-концерт под открытым небом с участием казахстанских и российских звезд эстрады (площадь у монумента "Қазақ Елі");

1–2 июня, 18:00–19:00 – концерт из цикла "Ұлы дала" Симфонического оркестра Государственной академической филармонии акимата города Астаны (площадь перед Концертным залом "Астана");

С 29 мая по 2 июня, с 16:30 до 19:00, 3–4 июня с 16:30 до 18:00 – мероприятие "Семь чудес парка" (парки "Столичный", "Жеруйык", "Студенческий");

2 июня, 10:00, 11:30 – сказка "День рождения Кота Леопольда" (Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького);

2 июня в 12:00, 14:00 – сказка "Орманда болған оқиға" (театр кукол, пр. Республики, 3);

3 июня в 11:00 – сказка "Братец Лис и братец Кролик" (Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького );

3 июня в 12:00 – мюзикл "Бременские музыканты" (дворец "Жастар");

3 июня в 12:00, 14:00 – сказка "Сиқырлы сөздер" (театр кукол, пр. Республики, 3).

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