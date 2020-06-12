Экономика
Куда "пропадают" деньги с пенсионных счетов казахстанцев
Айнур Самедова
Многие казахстанцы жаловались в социальных сетях, что не досчитываются денег на своих пенсионных счетах. В Едином накопительном пенсионном фонде решили прояснить ситуацию, передает Kazpravda.kz.

В фонде заявили, что "диверсификация инвестиций пенсионных активов в надежные финансовые инструменты в различных валютах защищают пенсионные сбережения казахстанцев от рисков валютной и рыночной переоценки".

В ЕНПФ напомнили, что пенсионные накопления состоят из пенсионных взносов и инвестиционного дохода от инвестирования накоплений вкладчиков в надежные финансовые инструменты. Инвестированием пенсионных взносов для сбережения и роста накоплений занимается доверительный управляющий – Национальный Банк Казахстана.

Для минимизации рисков финансовые инструменты диверсифицируется по видам, направлениям инвестирования, в том числе валютам.

"В настоящее время около 2/3 инвестиций номинированы в тенге и около 1/3 - в иностранной валюте, большая часть из них – в долларах США. Данный подход обеспечивает защиту от рисков валютной и рыночной переоценки.
При этом важно отметить, что сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается и переоценивается ежедневно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. Это связано с тем, что инвестдоход является величиной непостоянной и может быть, как положительным, так и отрицательным в краткосрочном периоде", - говорится в сообщении фонда.

Именно поэтому оценивать размер инвестдохода целесообразно за период не менее 1 года, так как пенсионные накопления относятся к долгосрочным инвестициям. Краткосрочные данные (ежедневные, ежемесячные и т.д.) являются непоказательными, так как зависят от ежедневной рыночной конъюнктуры, говорят в ЕНПФ.

С января по 10 июня текущего года на счета вкладчиков был зачислен чистый инвестиционный доход в размере 438,7 млрд тенге.

За 2019 год чистый инвестиционный доход, начисленный на счета вкладчиков ЕНПФ составил 641,8 млрд тенге, (доходность - 6,57%), в 2018 году - 917,1 млрд тенге, в 2017 году - 550,6 млрд тенге, в 2016 году - 472,4 млрд тенге, в 2015 году - 761,5 млрд тенге.

Инвестиционный доход, обеспеченный Национальным Банком за период управления пенсионными активами с сентября 2013 года по май 2020 года, составил более 30% в общем объеме пенсионных накоплений или 3,8 трлн тенге.

Напомним, что в состав инвестдохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д. Общая сумма пенсионных накоплений на сегодня приблизилась к 12 трлн тенге.

В целом, вся система инвеступравления и учета пенсионных активов является прозрачной. Каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении и вместе с тем получать информацию по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ.


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