Куда сходить на выходные в Астане

Культура
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Альфия Аймакова
Фото с сайта yvision.kz
Выходные дни, 27 и 28 июня, в Астане насыщены культурными и спортивными мероприятиями. Редакция Kazpravda.kz составила для читателей список тех мест, где можно с пользой для души и тела провести свободное время.

27 июня – день театральный.

В ходе III Международного театрального фестиваля "Сахнадан сәлем!" в Государственном Академическом русском театре драмы им. М. Горького пройдет спектакль по пьесе Анны Яблонской "Язычники". Драма в двух действиях о кризисе веры в рамках истории одной семьи. Начало в 19.00.

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Тему семьи, но в другом формате, поднимет и молодежный театр "Аттракцион". В субботу состоится показ спектакля "Август: Графство Осэйдж" по пьесе Трэйси Леттса, которая была экранизирована Голливудом в 2013 году. Черная комедия в трех актах о том, как исчезновение главы семьи может послужить поводом к раскрытию всех семейных скелетов в шкафу. Зрителей ждут к 18.00 в корпусе факультета социальных наук ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по адресу: ул. Янушкевича, 6. Билеты можно приобрести на месте.

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28 июня – день спорта.

Уже с утра начнутся сразу два крупных спортивных мероприятия. Это массовый велопробег, который стартует на площади торжеств "Салтанат Сарайы" и финиширует у стадиона "Астана Арена". В пробеге примут участие как профессиональные спортсмены-велогонщики, так и любители велосипедного спорта. Организаторы призывают всех жителей Астаны принять в нем участие. Старт в 10.00.

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Часом позже, в 11.00, в ледовом дворце "Алау" начнется марафон настольного тенниса "Astana Cup". Официальный тренировочный день назначен на 27 июня. В этом году, как и в прошлом, призовой фонд составит 1 млн тенге, но немного изменится формат турнира. Соревнования пройдут по олимпийской системе – на вылет. Организаторы оставляют две номинации: "Мужчины" и "Женщины", в которых не будет разделения по возрастам. Главное условие – участник турнира должен иметь статус "любителя", не входить в состав национальной команды и не принимать участие в официальных турнирах и чемпионатах.

Принять участие в марафоне может любой желающий. Для этого необходимо уже сегодня скачать заявку на официальном сайте дворца alau.info, заполнить ее и отправить на адрес [email protected].

В это же время театралов ждут в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева, где пройдет постановка притчи "Қара шекпен". Герои пьесы – звери с характерами людей. Есть и герой-человек – это Пастух. Спускаясь на зиму с горных пастбищ, собирая отару, он теряет бурку. Верный пес Тузар находит ее и охраняет в течение всей зимы, без сна и пищи... Преданность у собаки в крови. Оценит ли ее хозяин?..

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А к вечеру состоится концерт "Шежіре – би тілімен өрнектелген", посвященный 15-летию Государственного театра "Наз". Место проведения: Центральный концертный зал "Казахстан". Начало в 18.30.

Билеты на концерты и постановки можно приобрести в кассах: ЦКЗ "Казахстан", ТРЦ "Керуен", ТРЦ "Сарыарка", ТРЦ "Мега Astana", дворца "Жастар" и в Конгресс-холле. Билеты для заказа доступны на сайте koncertyastany.kz.

Информацию об остальных мероприятиях, посвященных Дню столицы, можно узнать на портале astanaday.kz.

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