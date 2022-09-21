Куда сходить с семьей на этой неделе в Астане

Несколько театральных премьер, множество выставок, концертов и вечеров музыки подготовили для жителей и гостей столицы учреждения культуры города на текущей неделе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Сегодня, 21 сентября в 19:00 часов государственная академическая филармония проведет концерт отдела классического и эстрадного вокала “Вечер французской музыки”.

Во Дворце “Жастар” 23 сентября в 19:00 и 21:00 часов состоится концерт киномузыки в исполнении коллектива “tynda.music”.

Утром 24 и 25 сентября в фойе здания будет организована выставка кошек. В воскресенье в 10:00 в спортзале дворца пройдут спортивные соревнования между семьями работников культуры города, посвященные Дню семьи и Году ребенка в Казахстане.

21 сентября с 11:00 до 12:00 в Музее Сакена Сейфуллина можно будет послушать лекцию “Мастерство поэзии поэта” к 120-летию Г.Орманова.

Днем позже здесь организуют лекцию “Родной язык – моя опора”, посвященную Дню языков народа Казахстана.

22 сентября в 15:00 часов в Центре по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия проведут классный час “Политическая и научная деятельность Ахмета Байтурсынова”. 23 сентября для юных посетителей в музейно-мемориальном комплексе “АЛЖИР” пройдет профилактическое мероприятие “Внимание – дети!”.

Театр кукол 23, 24 и 25 сентября приглашает зрителей на инсценировку А.Салаевой “Происшествия на дорогах города” по мотивам мультфильма “Мадагаскар 3”.

В театре “Жастар” 23 и 25 сентября в 19:00 часов будут показывать музыкальный моноспектакль О.Бокея “Ұйқым келмейді”.

В Музыкальном театре юного зрителя на этой неделе состоится сразу две премьеры. Новый спектакль – лирическую комедию “Махаббат бар ма?” - поставят на сцене вечером 22 сентября, перфоманс “Үнсіздік” - 25 сентября.

21 сентября в массовой библиотеке №2 проводится книжная выставка “Бейбітшілік - әлем тілегі”, в массовой библиотеке №4 – выставка-беседа “Бейбітшілік – ел тілегі”, в массовой библиотеке №5 - библиотечный глобус “Мир без агрессии и насилия”, в детской библиотеке №5 – урок дружбы “Дети всей Земли – за Мир”.

На 22 сентября Централизованная библиотечная система также подготовила ряд мероприятий: библиоэкспозицию, лингвистическую мозаику “Любой язык по-своему велик” - в массовой библиотеке №5, обзор у книжной выставки “Тіл тағдыры - ел тағдыры” - в массовой библиотеке №7, библиотечно – нравственный урок “Язык - мой друг, язык - великое творение” - в массовой библиотеке №12, свободные чтения “Язык – живая душа народа” - в детской библиотеке №5, книжную выставку “Тіл - халықтың күре тамыры” - в детско-юношеской библиотеке, читательскую конференцию

“Асқар тау алыстаған сайын айқын көріне түседі” - в детской библиотеке №3.

23 сентября массовая библиотека №9 организует для своих читателей онлайн - информину “Выдающийся композитор и кюйши низовий Сырдарьи”, массовая библиотека №5 - круглый стол “Заман рухы, дәуір ерекшеліктері оның кез-келген жолында өмір сүреді”. В течение всей недели с 20 по 24 сентября в массовой библиотеке №15 работают кружки по арт-терапии, шахматам, тогызкумалак, английскому языку и домбыре.

22 сентября в 19:00 на сцене Nomad City Hall выступят веселые и находчивые ребята на “Көңілді тапқырлар алаңы”.