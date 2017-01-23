Комментируя ситуацию, руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Юрий Пазына признался, что колея уже стала для Семея хронической болезнью.

– Зима, как вы помните, началась у нас 25 октября, – говорит чиновник. – С тех пор выпал почти метр снежного покрова, изредка, но идет дождь, все это и создает проблему, которая усугубляется моральным и физическим износом техники. На сегодня необходимо как минимум 300 миллионов тенге для покупки новых машин. Соответствующие заявки мы составляем, заказываем все необходимое вплоть до уличных пылесосов. Есть надежда, что в новом снегоуборочном сезоне эта «болезнь» в город не вернется.

Пытаясь бороться с образованием колеи, семейчане даже пробовали устанавливать на лопатах грейдеров алмазные головки, но, как показала практика, это наносит вред асфальту. Теперь представитель организации, отвечающей за уборку снега, отправлен в ­командировку в Усть-Каменогорск, где знакомится с опытом коллег, изучая новую технологию.

По информации Юрия Пазыны, за весь снегоуборочный период было вывезено более 70 тыс. кубов снега. Ежемесячно на уборку тратится около 60 млн тенге. Каждую ночь с ним борются 30 единиц техники.