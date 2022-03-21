В последнее время, передвигаясь по городу, а также общаясь в социальных сетях, читая газеты, я считаю деньги.

Деньги бюджетные, а значит, наши с вами, народные. И те, что тратят коммунальные организации, – тоже наши, потребителей. И слишком часто стали бросаться в глаза совсем пустые или нерацио­нальные траты.

Вот, к примеру, депутат городского маслихата рассказывает в одной из групп в соцсетях, как много денег ежегодно тратится на озеленение Кызылорды. Десятки, а когда и сот­ни миллионов тенге!

Механизм известен: акимат города объявляет тендер на озеленительные работы, а чаще всего конкретно на посадку деревьев, отдельно – цветов. Кто-то из предпринимателей его выигрывает, закупает в питомнике тысячи саженцев, «втыкает», простите, их в землю. И на этом – все!

Потому что нет в Кызылорде централизованной арычной сети, а водопроводной водой поливать саженцы – себе дороже. Но где-то поливают и ею: газоны, цветники, аллеи. В основном в центре. Ибо совсем без зелени город был бы пус­тыней. И вот вопрос: может, лучше все-таки для начала в Кызылорде проложить полноценную арычную сеть для полива зелени, а уже потом широко тратиться на озеленение? То есть быть честными. Ибо закапывать деньги налогоплательщиков в бесплодный песок или поливать питьевой водой скверы как минимум нерационально.

Акимы должны вести себя рачительно, по-хозяйски учитывая каж­дую мелочь. А аким Кызылорды, насколько он бережлив?

Или вот еще снова о воде и деньгах. Жители одной из окраинных улиц Кызылорды разместили в Интернете фотографии: из-под разводного люка горводоканала, практически на автомобильной дороге, подтекает водопроводная вода, которая, залив проезжую часть, уже образовала небольшое озерцо. Люди пишут: «И так уже давно». Конечно, давно, раз в этой местности появилось целое озеро из той воды, что должна подаваться в дома и квартиры, больницы, столовые, на заводы и фабрики.

Городской водоканал давно считают в Кызылорде убыточным, и часто причиной такой убыточности называется нежелание горожан вовремя платить за использованную воду. А вот за это озеро на окраине города кто заплатит?

И вообще-то, тот городской коммунальный водозабор, который пос­тавляет Кызылорде питьевую воду, строился на деньги налогоплательщиков. Он явно уже выработал свой ресурс и теперь, как видим, «работает» на создание придорожных луж.

Или такой вопиющий случай. Строители, возводя в Кызылорде в микрорайоне, называемом «КБИ», новую школу, вместо предусмот­ренной по проекту современной и безопасной заводской сертифицированной детской площадки установили в школьном дворе набор из горок, лесенок, грибков и качелей, сваренных из остатков металличес­ких труб и конструкций кустарным способом.

Понятно, что таким образом подрядчик сэкономил отпущенные на объект средства. Разница между стоимостью стандартной площадки и машины металлолома большая. Но имела ли строительная фирма на такую явную экономию право и куда были перераспределены сэкономленные подрядчиком деньги? Я хочу это знать, потому что школа строилась на народные деньги. А народ обманывать некрасиво.

Кстати, для столовой этой же школы был закуплен, и тоже на деньги из казны, «аппарат для разделения на порции сливочного масла» стои­мостью 700 тыс. тенге. Так ли он нужен этой столовой, ведь как-то же в советские времена повара умудрялись обходиться для нарезки масла ножами? Или в нашей стране деньги больше некуда девать?

Так, может, у народа и спросить, где они нужнее. Люди подскажут, они проблемы городов и сел каждый день испытывают на себе.