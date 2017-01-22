​Куда уходят деньги?

А после скучных, резиной тянущихся дней и недель обнаруживаете, что результат ничтожен или сэкономленной суммы вовсе не оказалось. Почему? Попробуем разобраться.

На самом деле ведение семейного бюджета – дело кропотливое и не ограничивается фиксацией только крупных покупок. Ваш внутренний педант должен подсчитывать каждую потраченную копейку. Для чего следует везде требовать чек, а расходы, им не подтверждаемые, записывать. Такой подход покажет, что вы немало тратите на всевозможную мелочь – бутылка воды, шоколадка, коробочка с мятным драже…

Иные маловажные вещи, траты на которые вы сочтете несерьезными, тоже способны вылиться в значительную сумму. Считайте: ежедневная трата двухсот тенге в конце месяца даст около 6 тыс., а за год – 73 тыс. тенге! Серьезный аргумент, думаю, чтобы научиться определять «черные дыры».

Как только вы сумеете определить категории расходов, создающие вам проблемы, можно и нужно их оптимизировать. Обед или перекус в офисе? Берите с собой еду из дома. Вы курильщик? Сократите количество сигарет, облегченно вздохнет не только ваш кошелек, но и весь организм. И прекратите, наконец, жевать резинки!

Определили приоритеты? Закрыли бреши? Идите по намеченному пути, жизнь наладится, и сэкономленное обернется «тринадцатой зарплатой». Можно выходить на следующий уровень. Собирайте квитанции о зарплате или запрашивайте в банке сведения обо всех поступлениях на платежную карту. Вам нужны все сведения о доходах. Все, от себя-то не скрывайте.

Вторым шагом определите учет обязательных ежемесячных расходов: покупка продуктов, аренда или плата за коммунальные услуги, проезд, развлечения. Здесь же одноразовые покупки: конфеты, чашка кофе в кофейне, кружка пива, прочие маленькие удовольствия.

При этом не забывайте, что начало ведения семейного бюджета – это в основном учет мелких категорий расходов. Внутренний педант просто обязан записывать данные о каждой покупке, даже если потрачено 50–100 тенге. Вместе с ним разделите категории покупок и учитывайте конкретные расходы: билет в кино, карманные деньги для пятиклассника, книга, новая щетка для обуви.

Момент истины наступит, когда вы взглянете на общую картину в конце «учетного периода». Если вы не влезли в долги за месяц, то ваши доходы превышают расходы. Если вы способны «затянуть пояса» в неприоритетных областях, например, сократить число спонтанных обедов в кафе, поездок на такси, выкуренных сигарет, вам будет проще создать фонд «Экономия». Вы можете даже назвать его менее скучно. А, определив его предназначение, даже дать знаковое имя: «Поездка в Прагу» или «Автомобиль мечты».

Если вы увидели, что неважные и неприоритетные расходы в месяц съедают 15 тыс. тенге, сокращайте эти расходы вдвое и не потакайте себе. Еще через месяц сократите на желаемую сумму, хотя до нуля свести не удастся, на спонтанные траты работает Его Величество Случай. Придерживайтесь педантично расписанного вами семейного бюджета и не превышайте трат, запланированных на месяц.

А еще можно переселить вашего внутреннего педанта в смартфон, установив соответствующее приложение. Уже там установить категории, определить метки и экономить деньги.