Куда уходят взносы?

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Юлия Пулина, область Улытау

Коммунальщикам Жезказгана возместили долги по пенсионным отчислениям и медицинскому страхованию, однако, чтобы защитить свои права, им пришлось выйти на митинг.

О том, что АО «Предприятие тепловодоснабжения Жезказгана» (ПТВС) с ноября 2022 года не производило социальных отчислений с зарплат своих сотрудников, тепловики узнали случайно. Перед фактом их стали ставить в медучреждениях, куда они обращались за помощью, и в банках, где люди надеялись оформить или рефинансировать кредиты.

Задержка зарплат усугубила недовольство, поэтому сотрудники коммунальной службы, отвечающей за городское тепло-,­ водоснабжение и канализационные сети, 9 марта вышли на двухдневный митинг.

Стоит отметить, что компания играет важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельнос­ти областного центра. И хотя находится в доверительном управлении ТОО «Kazakhmys Energy», в состав этого товарищества не входит. Отсюда разница в зарплатах по сравнению с работниками других предприятий «Kazakhmys Energy» – ТЭЦ Балхаша и Жезказгана – и, как следствие, серьезная текучка кадров.

Это уже второй митинг коммунальщиков по оплате труда за полгода. Вопросов к руководству предприятия и города у них накопилось много. Однако куда «ушли» их пенсионные и медицинская страховка, так и непонятно.

9 и 10 марта на собрании инициативной группы коллектива ПТВС с руководством предприятия и соответствующих управлений акиматов города и области руководитель ТОО «Kazakhmys Energy» Темирлан Утегенов пообещал погасить все долги до конца месяца. Факт того, что средства не перечисляли более трех месяцев он объяснил… недостатком средств из-за низких тарифов на услуги для населения.

Его ответ не вызвал доверия у сотрудников ПТВС, ведь коммунальное предприятие – монополист, все юридические и физические лица Жезказгана ежемесячно исправно оплачивают услуги по подаче горячей и холодной воды, отопления, содержания канализационных сетей. Не может быть, чтобы средств не хватало! Также теп­ловиков возмущает, что техника, оборудование и здания предприятия давно находятся в плачевном состоянии. Именно поэтому остро стоят вопросы, кому же на самом деле подчиняется предприятие и кто в ответе за все происходящее?

Следует отметить, что еще до Нового года акиматом области Улытау было принято решение вернуть АО «ПТВС» в государственное управление. Передача предприятия из ведения ТОО «Kazakhmys Energy» должна пройти в текущем году. По крайней мере, надеются сотрудники, хуже точно не будет, а может, их труд, наконец, оценят по достоинству. Однако переход компании на баланс акимата не повод для работодателя доводить людей до забастовки.

– После митинга в областную инспекцию по труду поступило два обращения от сотрудников АО «ПТВС», – сообщил исполняю­щий обязанности руководителя управления по инспекции труда области Улытау Шамиль Нурбек, который присутствовал на встрече сотрудников предприятия с руководством. – Оба заявления по трудовому спору возникли из-за того, что работодатель не перечисляет пенсионные взносы и медицинскую страховку.

Руководитель ТОО «Kazakh­mys Energy» Темирлан Утегенов пообещал уладить трудовой спор и погасить все задолженности до конца марта. И хотя обещание свое исполнил, обе жалобы находятся уже в работе, по ним проводится соответствующая проверка.

По мнению Шамиля Нурбека, вместо митинга работникам стоило попробовать урегулировать проблему с руководителем предприятия. А если б договориться не удалось – обратиться в инспекцию по труду.

– Это наша прямая задача – решать спорные ситуации, возникающие в трудовом коллективе, – подчеркнул он. – Город наш маленький, все контактные телефоны указаны на страницах в соцсетях и на сайте акимата.

В целом с июля 2022 года областная инспекция рассмотрела более 300 жалоб. Лишь малая часть заявлений оказалась нео­боснованной. В большинстве своем жалобы улытаусцев законны, они касаются зарплат, трудовых отпусков и подлежат удовлетворению.

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