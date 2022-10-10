Общество
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Бигельды Габдуллин, публицист

Куда уплывают деньги?

Недавно я написал и опубликовал пост под заголовком «Все-таки чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Побудительным мотивом для этого стали письма, адресованные мне разными людьми. Тема вызвала интерес в интернет-пространстве. Более того, я получил подробный ответ от руководителя этого фонда. И потому вновь решил поделиться своим мнением о ситуации, которая складывается вокруг данной организации.

При написании поста я преследовал лишь одну цель: выяснить, куда уходят миллиарды народных средств, насколько законно их распределение. Честно скажу, где-то в затаенных мыслях подозревал руководителей фонда в меркантильных интересах. Теперь же, читая откровенные ответы людей, которые получили реальную помощь, могу твердо сказать: ошибался...

Итак, меня, как обывателя, интересовали следующие вопросы: сколько средств реально поступило на счета; в решении каких конкретных адресных и системных проблем помог фонд; какие он провел благотворительные мероприятия в рамках помощи в сфере здравоохранения, образования, социалки; каков его штат и какая зарплата у работников; почему отсутствует публичная информация о деятельности и, наконец, каков размер ежегодных взносов от определенных компаний, какие из них делают выплаты?

Ответ фонда оказался довольно объемным, но он стоит того, чтобы опубликовать его полностью. Итак: «Хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что вся необходимая информация о деятельности фонда с первых дней после его создания всегда находится в открытом доступе и размещается на официальном сайте qazaqstanhalqyna.kz в соответствующих разделах, где любой гражданин, имеющий доступ к Интернету, может в любое время ознакомиться с финансовыми отчетами, реализуемыми программами и проектами, информацией о поступающих средствах и донорах, а также с договорами, заключенными фондом с юридическими лицами. Вместе с тем каждый гражданин или НПО в режиме онлайн может подать заявку на оказание помощи или предложить проект.

О Конференции национальной благотворительности. Конференция национальной благо­творительности, о которой Вы упомянули в посте, стартовала 1 июля. В течение двух месяцев рабочей группой фонда проведены 43 заседания и 5 пленарных заседаний, в которых приняли участие 1 173 представителя НПО в социальной сфере, а также в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Также в 20 регионах Казахстана фондом в оффлайн-режиме были организованы «круглые столы» с представителями общественности и местных исполнительных органов для обсуждения направлений деятельности фонда и вопросов развития благотворительности в стране.

По итогам данной работы 16 сентября в онлайн-режиме состоялось Итоговое заседание I  конференции нацио­нальной благотворительности «Қазақстан халқына» с участием представителей гражданского сектора – более 600 руководителей НПО со всего Казахстана, а также с участием представителей уполномоченных органов и СМИ.

На итоговой конференции фонд презентовал обновленную концепцию, проспект деятельности. Также было озвучено обращение к Правительству и принята декларация конференции. Все материалы размещены в специальном разделе «Конференция» на главной странице сайта.

Относительно поступающих средств на счета фонда. С 16 января по 30 сентября 2022 года на счета фонда в банках второго уровня поступило 131 688 596 329 тенге. С первого дня работы фонда полная информация размещается в специальном разделе «Доноры»: https:⁄⁄qazaqstanhalqyna.kz⁄ru⁄donors.html. Там же указан почтовый адрес qoldau@qazaqstanhalqyna.kz для тех, у кого имеются дополнительные вопросы по денежным поступлениям в фонд.

О решении конкретных адрес­ных и системных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной помощи. Сегодня фондом реализуются 13 программ и проектов, направленных на системное решение проблем в сфере здравоохранения, образования и спорта. Вся подробная информация доступна на сайте по ссылке https:⁄⁄qazaqstanhalqyna.kz⁄ru⁄programs.html в разделе «Программы». К тому же на сайте в разделе «Отчетность» https:⁄⁄qazaqstanhalqyna.kz⁄ru⁄about⁄reporting.html размещены отчеты и соответствующие договора о приобретении товаров или услуг в рамках реализации данных благотворительных программ и проектов.

Теперь подробнее. Здравоохранение и социальная поддержка предусматривают четыре программы. Первая – по обеспечению инновационными протезно-ортопедическими изделиями детей и молодежи с инвалидностью. На сегодня бионическими протезами обеспечены 27 человек, 13 из них – дети, еще 36 протезов находятся на стадии изготовления. Бюджет Программы на 2022–2023 годы составляет 1 568 000 тыс. тенге. Среди особенных детей и молодежи, получивших протезы, 8-летний Даниял Адильбек https:⁄⁄www.instagram.com⁄p⁄CiiBhZxAGJx⁄, 6-летний Азамат https:⁄⁄www.instagram.com⁄p⁄ChClEveAoZB⁄, 14-летняя София Передерей https:⁄⁄www.instagram.com⁄p⁄CiuzNLQjfRH⁄, 25-летний Ержигит Мухамедия https:⁄⁄www.instagram.com⁄p⁄CikurC7gvjC⁄ и другие.

Вторая программа нацелена на обеспечение роботозированными средствами – экзоскелетами – детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По программе фонд планирует изготовить экзосклеты для 13 детей. Производитель – отечественная компания ТОО «MBionics». Бюджет программы составляет 117 000 000 тенге, при расчете на один экзоскелет по 9 млн тенге.

Буквально вчера особенная девочка по имени Асылжан получила экзоскелет и теперь сможет исполнить свою мечту – стать дизайнером интерьера. Изготовленный экзоскелет позволит заниматься тренировками в домашних условиях и предот­вратить осложнения на фоне диагноза заболевания. До конца октября планируется апробировать экзоскелеты, предназначенные трем детям.

Третья программа – оказание медицинской помощи детям с сосудистой патологией. В настоя­щее время принято 77 заявок, 51 ребенок уже получает медикаментозную терапию. Бюджет программы на 2022 год – 20 480 000 тенге.

И четвертая программа – «Оснащение центров раннего вмешательства». Проект направлен на материально-техническое оснащение центров раннего вмешательства в 13 регионах для создания условий для успешного развития детей с нарушениями развития и рисками их возникновения, начиная с ранних этапов развития. Проект реализуется в 13 городах: Алматы, Шымкенте, Костанае, Таразе, Усть-Каменогорске, Актобе, Талдыкоргане, Павлодаре, Караганде, Петропавловске, Аральске, Уральске, Атырау. Бюджет проекта на 2022 год – 870 273 144 тенге.

В целом, фондом оплачены медицинские услуги (лечение⁄обследование), не оказываемые в РК, транспортировка пациентов на сумму 134 386 456 тенге. На 9 016 901 991 тенге приобретены дорогостоящие лекарственные средства для пациентов с тяжелыми редкими заболеваниями.

Вместе с тем в сфере здравоохранения планируется осуществить программы, которые находятся на стадии подготовки к реализации. Это программа «Обеспечение медицинских организаций оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения ретинопатии недоношенных». Оснащение данным оборудованием позволит на ранней стадии выявлять риски нарушения зрения у младенцев. Будет оснащена 31 медицинская организация. Бюджет программы – 326 775 300 тенге.

Программа «Оказание благо­творительной помощи пациентам с заболеваниями органов глаз, нуждающимся в пересадке роговицы». Бюджет программы на 2022–2024 годы составит 373 350 280 тенге. Подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения РК, НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» и ОФ «Қазақстан халқына». Подготовлен проект договора об оказании услуг по консервации и транспортировке донорской роговицы для трансплантации.

Благотворительный проект «Оснащение центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями». В 2022 году реализация проекта планируется в городах Алматы, Шымкенте, Костанае, Таразе, Усть-Каменогорске, Актобе, Талдыкоргане, Павлодаре. Бюджет проекта на 2022 год – 1 018 420 576 тенге. А также «Обеспечение спортивно-беговыми протезно-ортопедическими изделиями для подготовки и участия спортсменов Республики Казахстан в параатлетике». Программа будет реализована в 2022–2024 годах. Бюджет составит 113 млн тенге.

Образование предполагает реализацию проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности». Цель программы – оснастить 17 сельских школ в регионах новой современной модификацией по всем предметам и направлениям образования, чтобы школы стали магнитом для близлежащих сельских школ, консолидировав образовательные ресурсы. Бюджет проекта – 4 250 000 000 тенге (17 школ из расчета 250 млн тенге на 1 школу).

На сегодня оснащена первая опорная школа – СШ имени Досова в селе Катарколь Акмолинской области. В реализации проекта партнерами выступают Фонд устойчивого развития образования, а также АО «НИШ», которое окажет бесплатную методологическую поддержку и повышение квалификации учителей. К слову, при обучении педагогов и оснащении кабинетов были использованы опыт и рекомендации НИШ. С участием партнеров до конца текущего года завершится процесс модернизации еще 16 сельских опорных школ в других регионах.

Также это программа «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына». Программа создана с целью поддержки абитуриентов и студентов из социально уязвимых слоев населения: с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью; сирот или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия; из мало­обеспеченных семей сельской местности; из числа неполных семей, воспитывающих детей с инвалидностью; родители⁄родитель, которого являются лицами с инвалидностью.

В настоящее время 1 959 абитуриентов и студентов уже стали обладателями грантов от «Қазақстан халқына», из них 738 абитуриентов, не получивших государственный или иной грант на оплату высшего образования по программам бакалавриата, и 1 221 студент платных отделений. Студенты обучаются за счет фонда «Қазақстан халқына» и получают стипендию в размере 40 000 тенге. Грант покрывает оплату на обучение до 1 млн тенге и не требует «отработки». Список обладателей грантов опубликован на сайте фонда qazaqstanhalqyna.kz.

Следующая благотворительная программа по линии образования – «Оснащение специальных школьных организаций образования». В период с 2022 по 2024 год планируется улучшить материально-техническую базу 99 специальных школьных организаций, в том числе в 2022-м планируется оснастить 31 учреж­дение, где обучаются дети с нарушениями в психофизическом развитии. Бюджет программы на 2022–2024 годы составит до 2 764 000 000 тенге.

В этом же списке и благотворительная программа «Болашақ инженерлер». 28 сентября между ОФ «Қазақстан халқына» и холдингом «Арман» подписан меморандум, который стал основой для начала реализации благотворительной программы «Болашақ инженерлер». Программа направлена на создание условий для детей из сельской местности, малых городов и моногородов для изучения робототехники, обеспечение доступной качественной образовательной средой в сфере инженерных компетенций.

Кабинеты по роботехнике для учеников 1–6-х классов будут оснащены в 160 сельских школах и малых городах и 27 школах в моногородах. Бюджет программы (2022–2026 гг.) составит 1 339 668 тыс.тенге, в том числе: фонд «Қазақстан халқына» выделяет 673 200 тыс. тенге (приобретение оборудования и программного обеспечения). Проект планируется запустить уже в следующем учебном году.

Далее – о спорте. Это благотворительный проект «24 детских спортивных зала». В рамках проекта в отдаленных населенных пунктах и селах с низким уровнем спортивной инфраструктуры совместно с ОФ «Батыр боламын» будут открыты 24 детских спортивных зала. Составлен перечень 24 населенных пунктов и объектов, в которых предполагается открытие спортивных залов. На сегодня открыто 7 залов в п. Тас­ты Акмолинской области, п. Ават Алматинской области, п. Бейнеу и Акжигит Мангистауской области, п. Черкасск Жетысуской области, п. Изенды Карагандинской облас­ти, с. Казакстан Алматинской области. Бюджет всего проекта – 183 623 000 тенге.

Проект «Тусау кесер». На основе практики физкультурно-оздоровительного клуба «Жас жауынгер» открыто 5 физкультурно-оздоровительных кружков в 5 регионах страны для детей с ограниченными возможностями. Бюджет программы – 37 494 066  тенге. Благодаря кружкам особенные дети впервые встали на ноги и сейчас продолжают заниматься спортом в соз­данных клубах в рамках проекта.

Также фондом осуществлена выплата семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, специальных органов и военнослужащих; сотрудникам правоохранительных органов, специальных органов и военнослужащим, получившим тяжелое ранение; семьям погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами; семьям раненых детей в ходе трагических январских событий в размере 610 млн тенге.

Кроме того, приобретено жилье на сумму 10 000 000 тенге жительнице Костанайской области, потерявшей трех детей во время пожара в доме. В целях оказания помощи пострадавшим жителям, оставшимся без жилья из-за паводков в Западно-Казахстанской области, при поддержке фонда продолжается строительство 30 жилых домов. Общая стоимость строительства 771 934 983,68 тенге. Строительные работы планируется завершить до конца 2022 года.

Фонд открыл спецсчет и для оказания поддержки пострадавшим от лесного пожара в Костанайской области и окажет материальную поддержку после того, как будут построены новые дома за счет госбюджета. «Қазақстан халқына» примет участие в оснащении домов пострадавших жителей необходимой мебелью и техникой. На это пойдут целевые средства, собранные народом, а также средства фонда. На сегодня в спецсчете имеется 251 831 184 тенге.

Программы и проекты оцениваются по таким требованиям, как актуальность, аргументированность, экономическое обоснование, жизнеспособность, общественная значимость, наличие портфолио, наличие презентаций, наличие плана действий, способность к тиражированию, гибкость проекта. Утверждение программ и проектов, контроль за распределением средств осуществляет попечительский совет, в составе которого находятся представители общественности и экспертного сообщества.

Необходимо отметить, что при реализации программ и проектов НПО они выступают в качестве партнеров фонда по реализации благотворительной программы или проекта, вносят собственный вклад в такую программу или проект. Таким образом, фонд не финансирует другие фонды – не пополняет их уставной капитал и не оплачивает их административные расходы, связанные с реализацией проекта, который осуществляется на основе парт­нерства с НПО.

Фонд взаимодействует с другими фондами-партнерами на основе договоров о совместной деятельности в строгом соответствии с действующим законодательством. Фонд и фонд-партнер объединяют усилия с целью достижения, определенной в благотворительной программе или проекте общей цели. Фонд, выполняя принятые на себя обязательства, осуществляет оплату напрямую поставщику услуг или товаров, не сотрудничает с фондами, которые не готовы вносить свой взнос в благотворительный проект или программу.

О штате и размере заработной платы сотрудников фонда. Организационная структура с указанием штатной численности также размещена на сайте https:⁄⁄qazaqstanhalqyna.kz⁄images⁄doc⁄structure_rus_june.pdf, как и должностные инструкции работников фонда (https:⁄⁄qazaqstanhalqyna.kz⁄images⁄doc⁄qh _job descriptions 0522.pdf). Необходимо отметить, что штатная численность фонда составляет 26 человек. С размером заработной платы сотрудников Вы можете ознакомиться в ежемесячных отчетах о доходах и расходах фонда по ссылке на сайте https:⁄⁄qazaqstanhalqyna.kz⁄images⁄reports⁄l)ohodi rashodi_010922.pdf. При этом председатель правления осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Административные расходы фонда опубликованы в разделе «О фонде». В бюджете, утвержденном попечительским советом фонда, определено: административные расходы фонда не могут финансироваться из благотворительных взносов доноров, источником финансирования административных расходов фонда может служить только доход, полученный от управления свободными денежными средствами фонда в пределах утвержденного бюджета.

О финансовой помощи фонда. Отчеты об оказании фондом благотворительной помощи находятся в открытом доступе и размещены на сайте в разделе «Отчетность» по ссылке https:⁄⁄qazaqstanhalqyna.kz⁄ru⁄about⁄reporting.html. В данном отчете указаны дата, назначение и сумма платежа, а также прикреп­лены договоры, на основании которых совершены платежи. Такая прак­тика прозрачности на данный момент не обеспечена ни одной организацией в Казахстане. Кроме указанных отчетов, размещены ежемесячные отчеты по движению денежных средств по благотворительным взносам.

Об определении ежегодных взносов от компаний. В своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года Глава государства предложил создать фонд и обратился к Правительству на предмет того, что предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов. В сентябре этого года в своем ежегодном Послании Президент заявил о необходимости ежегодного перечисления не менее семи процентов от чистого дохода ФНБ «Самрук-Казына» в общественный фонд «Қазақстан халқына».

В свою очередь фонд старается выстраивать открытые и понятные взаимоотношения с действующими донорами и надеется на продолжение взаимодействия.

Отмечу также, что в комментариях к своему посту я получил огромное количество писем-благодарностей в адрес фонда. Но, к сожалению, не могу их обнародовать, понимая и экономя газетную площадь. Единственное, что хочу сказать, – фонд работает на благо народа Казахстана, и все подозрения в том, что разбазариваются народные деньги, напрасны!

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