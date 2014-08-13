Культура
Кукольных двойников Розы Рымбаевой и Али Окапова создал скульптор из Алматы
Айнур Курамысова

Начинающий скульптор из Алматы Максат Сарсенбаев создал скульптуры народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой и ее сына, известного казахстанского исполнителя Али Окапова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы занимаемся этим делом с другом Айдосом Буркитбаевым около года, но творчеством в целом больше 10 лет. Сейчас рекламируем себя в социальных сетях. Об этой технике узнали из Интернета, наткнулись на работы одного израильского скульптора, который делает шаржи голливудских звезд в виде скульптур. И решили воплотить подобное у нас, в Казахстане", – рассказал скульптор в интервью Kazpravda.kz.

"Сначала мы создали скульптуру Али Окапова, просто ему подарили, а потом он сам уже заказал скульптуру своей мамы – Розы Рымбаевой", – поделился Сарсенбаев.

Скульптуры ручной работы делаются из цветной полимерной глины, придавая цвет акриловыми красками. По словам Сарсенбаева, это очень хороший, прочный и водостойкий материал, при этом недорогой по цене. Размеры скульптур бывают разные – от 20 см. Но по индивидуальному заказу могут достигать и 50 см. 

В коллекции молодых ребят уже имеются 15 скульптур известных личностей Казахстана, в том числе Геннадия Головкина, Ильи Ильина, Нурлана Абдуллина, Сона Паскаля, Мурата Мутурганова и Нуржана Керменбаева. Все они, по словам Сарсенбаева, будут подарены людям, по образу которых были созданы.

"Сейчас это пиар-ход, все скульптуры наших звезд, которые мы сделали, мы подарим. Это будет наша своеобразная реклама. А позже планируем выходить на коммерческий рынок. Также мы делаем картины на заказ", – отметил молодой человек. 

На создание скульптуры уходит максимум 3 дня. Цена изделия составляет $150. 

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