Кукольный театр Астаны выходит на мировой уровень

Представители столичного кукольного театра приняли участие во встречах Международного кукольного карнавала в Барселоне и Париже, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.
Лучшие театральные коллективы из 54 стран мира обменялись опытом и обсудили перспективы развития данного вида искусства.
Директор Театра кукол Астаны Тогжан Хасангалиева рассказала коллегам о планшетных куклах, способных "ходить" по настилу сцены, который называется планшетом. В настоящее время они набирают популярность в мире искусства, столичные артисты-кукольники широко используют их в своих постановках и делятся своим мастерством.
На мастер-классах Международного кукольного карнавала артисты из Астаны выступили с настольными планшетными куклами в казахском национальном стиле. Они представили иностранным коллегам народную сказку "Қамбақ шал". Лучшие кукловоды мира, которые приняли участие во встречах, дали высокую оценку творчеству и профессионализму артистов столичного кукольного театра.