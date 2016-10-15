Кукольный театр Астаны выходит на мировой уровень

Культура
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Фото 24.kz
Представители столичного кукольного театра приняли участие во встречах Международного кукольного карнавала в Барселоне и Париже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.

Лучшие театральные коллективы из 54 стран мира обменялись опытом и обсудили перспективы развития данного вида искусства.

Директор Театра кукол Астаны Тогжан Хасангалиева рассказала коллегам о планшетных куклах, способных "ходить" по настилу сцены, который называется планшетом. В настоящее время они набирают популярность в мире искусства, столичные артисты-кукольники широко используют их в своих постановках и делятся своим мастерством.

На мастер-классах Международного кукольного карнавала артисты из Астаны выступили с настольными планшетными куклами в казахском национальном стиле. Они представили иностранным коллегам народную сказку "Қамбақ шал". Лучшие кукловоды мира, которые приняли участие во встречах, дали высокую оценку творчеству и профессионализму артистов столичного кукольного театра.

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