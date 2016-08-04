​Кукольный вернисаж

Айгуль БИДАНОВА, Семей

Художница увлеклась созданием кукол уже будучи взрослым человеком, решив позабавить своих детей. И незаметно почти случайная забава переросла в хобби, а затем – и в профессию. У Ольги Феденевой состоялось уже несколько персональных выставок, в том числе и выездных.

Как рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Ирина Соловьева, созданные с фантазией и вдохновением работы выполнены из полимерной глины, многослойного папье-маше и других оригинальных материалов. Они причудливы и реалистичны, гротескные, яркие и свое­образные. Каждая кукла имеет свой характер, настроение. В основном это персонажи народных, литературных сказок и фольклора.

Всего в экспозиции представлено 76 кукол, сюжетных композиций и панно.

