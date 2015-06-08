Кукурузный кластер

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
Емкость хранилища зерна составляет около 10 тыс. тонн, а возможности сушилки – еще больше. Сейчас здесь завершается монтаж и наладка оборудования. Полностью предприятие будет готово к работе к началу сбора урожая. Директор завода Бауыржан Алмахан не сомневается, что уже в первый год работы комплекс выйдет на полную мощность. Многие крестьяне, узнав о новом объекте, уже побывали на промышленной площадке и заключили договор о сотрудничестве.
Завод стал первым проектом, расположившемся в новой индустриальной зоне района. Ее территория занимает 97 га. Сюда за счет бюджета подведена вся инженерная инфраструктура, что существенно облегчает задачу предпринимателей, которые взялись за реализацию серьезных проектов.
Уже известно, что в индустриальной зоне будут располагаться 15 заводов и цехов, которые призваны стать локомотивами для развития экономики аграрного района. В ближайших планах значится также строительство предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы.

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