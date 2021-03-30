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Кульгинов обратился к жителям Нур-Султана
Жанат Тукпиев
Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram призвал горожан соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические требования и быть предельно осторожными, сообщает Kazpravda.kz.

"Столица уже 21-й день находится в "красной" зоне. В последние дни регистрируется до 400 случаев в сутки. Наблюдается рост заболеваемости среди детей и пенсионеров. Загруженность развернутых инфекционных коек достигла 65%. Для того, чтобы охватить ПЦР исследованием большее количество людей, в городе задействовали 24 лаборатории. Их суточная мощность составляет более 12 тысяч исследований", – написал Кульгинов.



Он напомнил, что медработники, стражи порядка, учителя, волонтеры и другие горожане, обеспечивающие бесперебойную жизнедеятельность города, стоят на передовой в борьбе с коронавирусом уже более года.

"К сожалению, не все наши горожане смогли побороть коронавирус. В реанимацию ежедневно попадают новые пациенты. У большинства в медицинских картах состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое. У всех людей организм борется по-своему. И не каждому под силу побороть столь страшный вирус. Вирус, который косит жизни и здоровье людей", – отметил аким.

Кульгинов попросил всех жителей города быть предельно осторожными, чуткими к своему здоровью и здоровью окружающих.

"Выйдя на улицу, посмотрите в лица проходящих людей. Ведь нарушение элементарных саннорм кому-то может стоить здоровья, а то и жизни. Призываю всех соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические требования: носить маски, без надобности не посещать места массового скопления", – обратился градоначальник.



Аким добавил, что с начала года началась вакцинация.

"В первую очередь вакцинировать начали тех, кто на передовой: медработники, полицейские, учителя. Планируем, что вакцинация населения начнется с середины апреля. Коллективный иммунитет позволит побороть вирус", – подчеркнул он.

В заключение Алтай Кульгинов пояснил, что в настоящее время в городе принят ряд дополнительных карантинных ограничений, которые позволят выпрямить русло, снизить риски распространения коронавируса и обезопасить горожан.


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