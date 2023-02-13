Кульгинов ознакомился с реализацией соцпроектов в Шымкенте

Правительство, Экономика, Общество
151

Перед акиматом города поставлены задачи по качественной реализации нацпроектов и завершению строительства социально значимых проектов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ходе рабочей поездки в Шымкент ознакомился с реализацией социально значимых объектов, в том числе по линии нацпроектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства «Дворца школьников». По данным акимата, в здании предусмотрено поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола, воркаут-площадка, где смогут заниматься около 2 тыс. школьников. Планируется, что центр будет сдан в эксплуатацию в этом году. Также в Шымкенте ведется строительство Конгресс-холла.

Вице-премьер отметил, что по поручению главы государства будет построен еще один «Дворец школьников», который также позволит охватить детей как допобразованием, так и кружками. Также будет построен театр оперы и балета.  

В ходе рабочей поездки Алтай Кульгинов также ознакомился с проектами объектов образования, которые будут построены в ходе реализации нацпроекта «Комфортная школа». В рамках проекта в Шымкенте планируется построить 25 школ. Строительство школ нового формата позволит решить не только проблему с трехсменным обучением, но и создать дополнительное количество ученических мест.

Также в Шымкенте планируется построить ряд медицинских объектов. Заместитель премьер-министра посетил инфекционный центр, который был введен в эксплуатацию в период пандемии COVID-19. Учитывая, что в настоящее время в городе действует одна детская больница на 315 коек, ведутся работы по передаче инфекционного центра на баланс детской больницы.

Также планируется построить многопрофильную больницу. Там же для облегчения работы действующих поликлиник будет функционировать поликлиника. На базе многопрофильной больницы в соответствии с международными требованиями будет запущен Центр ядерной медицины, который позволит проводить качественную подготовку медицинских специалистов. Подобные многопрофильные больницы планируется построить также в ряде регионов.

Кроме того, планируется построить 12 перинатальных центров, один из них – в Шымкенте. Алтай Кульгинов поручил завершить в текущем году проектирование перинатального центра. Данный медобъект планируется построить в микрорайоне «Ак Жайык» в 2026 году.

Перед акиматом поставлены задачи по качественной реализации нацпроектов и завершению строительства социально значимых проектов. Данные вопросы находятся на контроле у главы государства.

Популярное

Все
Выживут ли печатные СМИ?
Ложь бесплатна, за правду придется платить
Полицейские ищут лжетеррориста, устроившего «минирование» школ и офисов в Усть-Каменогорске
Дать профессиональную оценку конкурсным процедурам на выбор лучшего эскиза герба области Улытау попросили общественники
Мы разные, но мы вместе!
В казахской лошади сохранилась дикая кровь
Вторую неделю жители села Терек­ты Западно-Казахстанской области получают воду по графику
До остановки на капитальный ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода остается еще пара недель, а на юге уже говорят о нехватке дизельного топлива
Суд приостановил деятельность свинокомплекса в пригороде Усть-Каменогорска
Поисково-спасательные работы в Турции не прекращаются ни на минуту. Спасатели Казахстана из-под завалов живыми достали семь человек
Почти 19 млрд тенге планируют направить в Костанайской области в нынешнем году на реконструкцию тепловых сетей
Диалектика жизни академика Абдильдина
Казахское искусство поддержит Турцию
Опубликован космический снимок тектонического разлома в Турции
Старшеклассник пронес в школу топор и ранил троих детей в Петропавловске
От исследований – к коммерциализации инноваций
Что раньше: тряхнет или встряхнет?
Пытались убить женщину: четверых подозреваемых задержали в Алматинской области
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года
Грядет повышение выплат
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Из космоса опасные сигналы
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау
Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Застолье закончилось убийством в ЗКО

Читайте также

Брендовые ароматы и ткани из Европы: шикарное ателье открыл…
"Затягивают разбирательство": в отношении "Яндекс.Такси" со…
ODARA: как будет работать немецкий пилотный проект по защит…
Аварийное отключение электроэнергии: о текущей ситуации в р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]