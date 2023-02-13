Кульгинов ознакомился с реализацией соцпроектов в Шымкенте

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ходе рабочей поездки в Шымкент ознакомился с реализацией социально значимых объектов, в том числе по линии нацпроектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства «Дворца школьников». По данным акимата, в здании предусмотрено поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола, воркаут-площадка, где смогут заниматься около 2 тыс. школьников. Планируется, что центр будет сдан в эксплуатацию в этом году. Также в Шымкенте ведется строительство Конгресс-холла.

Вице-премьер отметил, что по поручению главы государства будет построен еще один «Дворец школьников», который также позволит охватить детей как допобразованием, так и кружками. Также будет построен театр оперы и балета.

В ходе рабочей поездки Алтай Кульгинов также ознакомился с проектами объектов образования, которые будут построены в ходе реализации нацпроекта «Комфортная школа». В рамках проекта в Шымкенте планируется построить 25 школ. Строительство школ нового формата позволит решить не только проблему с трехсменным обучением, но и создать дополнительное количество ученических мест.

Также в Шымкенте планируется построить ряд медицинских объектов. Заместитель премьер-министра посетил инфекционный центр, который был введен в эксплуатацию в период пандемии COVID-19. Учитывая, что в настоящее время в городе действует одна детская больница на 315 коек, ведутся работы по передаче инфекционного центра на баланс детской больницы.

Также планируется построить многопрофильную больницу. Там же для облегчения работы действующих поликлиник будет функционировать поликлиника. На базе многопрофильной больницы в соответствии с международными требованиями будет запущен Центр ядерной медицины, который позволит проводить качественную подготовку медицинских специалистов. Подобные многопрофильные больницы планируется построить также в ряде регионов.

Кроме того, планируется построить 12 перинатальных центров, один из них – в Шымкенте. Алтай Кульгинов поручил завершить в текущем году проектирование перинатального центра. Данный медобъект планируется построить в микрорайоне «Ак Жайык» в 2026 году.

Перед акиматом поставлены задачи по качественной реализации нацпроектов и завершению строительства социально значимых проектов. Данные вопросы находятся на контроле у главы государства.