Кульгинов рассказал Елбасы об инфраструктурном развитии столицы
Елбасы Нурсултан Назарбаев принял акима г.Нур-Султан Алтая Кульгинова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
В ходе встречи Елбасы акцентировал внимание на важности обеспечения защиты социально-уязвимых слоев населения и представителей малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.
В свою очередь, А.Кульгинов представил информацию о ходе строительства доступного жилья для работников сферы образования, здравоохранения, полиции, культуры, спорта, а также социально-уязвимых слоев населения.
Аким столицы рассказал Нурсултану Назарбаеву о предпринимаемых мерах по развитию дорожной и инженерной инфраструктуры, социальных проектов, благоустройству жилых массивов города.