Кулибин из Актау Свежий выпуск Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

– Я человек не совсем стандартный, – начинает свой рассказ Абилхас Бесимбаев. – Мои ровесники уже подумывают о полном покое, а я, как студент, все ношусь с чертежами и проектами. У меня пять изобретений, собрал и скомпоновал из них три. Это эпохальные инновационные проекты. Они бывают раз в сто лет, – улыбаясь, но при этом на полном серьезе утверждает мой собеседник.

...Абилхас все познавал на практике, много лет проработав в неф­тяных компаниях. И не в офисе, а в степи. Первое свое изобретение, на которое есть патент (как, впрочем, и на все остальные), он назвал универсальный привод глубинного штангового насоса. Чтобы добыть нефть, для станка-качалки должна быть определенная нагрузка. И она, чем больше глубина, тем выше.

– Допустим, на месторождении Жетыбай спускают насосы на глубину 1 600–2 000 метров. Электромотор на 22 киловатта. А в моем изобретении можно запросто обойтись двухкиловаттным. Это экономия до 95% электроэнергии. Кроме того, и это аксиома, пока электроэнергия дойдет до потребителя (к примеру, до нефтяного месторождения), ее потери составят порядка 25%. Я предлагаю, привод запитать электроэнергией от ветряной или солнечной электростанции (ВГЭС). Благо, солнца и ветра у нас на Мангышлаке в избытке. Такую электростанцию можно поставить даже в труднодоступной местности. Но пока, к сожалению, эту выгоду мало кто понимает. Закупают дорогое оборудование в России, Китае и США. Но эти станки-качалки уже морально устарели. На них уходит много металла, электроэнергии, рабочей силы. Но ничего лучшего пока не придумали. Поэтому я этим и занимаюсь. Я выбрал самую лучшую идею создания привода по добыче нефти. Теоретически все складывается хорошо, и я уверен, что мы докажем состоятельность идеи на практике.

Абилхас Бесимбаев предлагает, на первый взгляд, довольно прос­тую конструкцию.

– В детстве в ауле мы поили скот, и чтобы вытащить бадью с водой, использовали ролик и «вилку». Тянули лошади или люди. Когда сосуд идет вниз, он пустой, а наверх – весом до 80 литров. При этом направить его очень сложно, нужно точно поднять до ролика. Таков принцип во всех качалках. Но я придумал нечто иное – необычную шарико-роликовую винтовую передачу (ШРВП). Работает она по принципу трения качения. Роликовый сепаратор направляет механизм в нужную сторону и не заклинивает, что очень удобно при производстве и эксплуатации.

Изготовить такое приспособление можно у нас, уверен Абилхас. За это взялся Актауский машиностроительный завод (АМЗ). Руководство этого предприятия поверило в гениальность изобретения, Абилхасу выделили место, предоставили компьютер, Интернет и другие средства для осуществления мечты нефтяников всего мира.

– Мне дали грант на пять миллионов тенге от Национального агентства технологического развития. Моя задача – доказать концепцию. В течение двух месяцев мы будем собирать действующую экспериментальную установку, рассчитанную для месторождения Каражанбас. Сначала испытаем на заводе, а затем повезем на промысел. Конечно, пять миллионов – это мало, даже для первого этапа. Далее понадобится примерно 130 тысяч долларов. Тогда можно начать серийное производство.

Преимуществ у нового привода нефтяных скважин немало – это и увеличение производительности (повышение нефтеотдачи), экологичность, экономичность, ресурсосбережение и, конечно, себестоимость, которая ниже, чем у зарубежных установок.

– Пока трудно сказать, сколько составит себестоимость, примерно 35–40 тысяч долларов. Это дешевле, чем обычные гидравлические качалки, которые предлагают российские и китайские производители.

Мечта Абилхаса – показать всему миру достижение Казахстана на выставке ЭКСПО-2017. Чтобы свое изобретение внедрить в производство, он открыл ТОО, назвал прос­то – «НУБА» (нефтедобывающая установка Бесимбаева Абилхаса).

– Если мне помогут, то я все сделаю. Установка будет работать в Узене, а на ЭКСПО-2017 смогут ее наблюдать на мониторе. Весь мир будет изумлен казахстанским приводом по добыче нефти. Нужно, чтобы все знали: в Казахстане передовые технологии, чтобы в нашу страну шли инвестиции. Как-то приезжал к нам крупный чиновник и говорил, что наша страна должна идти по пути инноваций и привлекать инвестиции, а не просто продавать сырье. Потом я выступил и высказал свою точку зрения, что продавать мы будем сырье даже в том случае, если оно будет стоить пять тенге. Но почему к нам должны хлынуть инвестиции? Надо для начала поднять инновационную составляющую, собрать людей – теоретиков и практиков, ведь сколько умов в Казахстане!

Еще один проект Абилхаса – это установка по очистке грунта от нефтяных отходов. Сейчас это делается двумя методами. Первый – сжигают грунт, но вместе с ним сжигают и нефть. Второй способ – биологическое уничтожение нефти. Но, по словам, Абилхаса, и он не совершенен, так как не позволяет очищать почву настолько, насколько требует законодательство. Третий проект по одновременному сбору и очистке нефтяных загрязнений над и под водой можно было бы вполне успешно использовать во время ликвидации аварии в Мексиканском заливе, уверен Абилхас.

Еще одно его изобретение – всепогодный механический клапан (обычный механический не работает в условиях холодов).

– Мне никто не верит! Говорят, что, мол, американцы, англичане – асы технологий и то не знают. Ты откуда можешь знать? А я знаю, и патент на это изобретение получен. Однако до сих пор бытует такое мнение, что якобы казахстанский патент – не патент. Вот европейский – это да! Но какая разница, если требования по всему миру одинаковы, чтобы его получить? Я считаю, мы должны доказать, что мы – лучшие!

Абилхас Бесимбаев надеется только на то, что его детище все же «родится». И тогда, уверен изобретатель, нашей стране не придется импортировать зарубежное дорогостоящее оборудование, а наоборот, отправлять на экспорт свое – отечественное.



