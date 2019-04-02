​Куликовская битва с паводком

Поволноваться бескарагайцев заставило местное озеро Куликовское. С приходом плюсовых температур и обильным таянием снега водоем начал быстро наполняться. Как сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям, в свое время специально для защиты от разливов здесь отсыпали земляную дамбу. Однако в необходимый момент она показала уязвимость – вода начала протекать через нижний слой. Одновременно поднялся уровень грунтовых вод.

– В селе Бескарагай произошел разлив на прилегающей территории, 2 дома подтопило, – рассказали в департаменте. – В одном проживают 3 человека, им предоставлено временное жилье. В другом никого нет, он пустует.

Также грунтовыми водами подтоплено 13 дворовых территорий. Спасатели мотопомпами откачали больше 35 тыс. кубомет­ров воды, с помощью тяжелой техники углубили водоотводной канал. Для укрепления насыпи завезено почти 450 тонн инерт­ного материала.

В свое время озера Куликовское и Камышинское были глубже, но с тех пор, как они обмелели, каж­дую весну бескарагайцы стали получать неприятные сюрпризы. Едва уровень в водоемах поднимается – тут же растет уровень грунтовых вод. Чтобы обезопасить село, помимо дамбы, здесь построили отводной канал длиной 1 700 м. По словам специалистов, без этих мер масш­таб стихии мог быть больше.

В районе соседних сел Жетижар и Кривинка 30 марта на Иртыше были организованы взрывные работы. Общая площадь двух «полей», где раскрошили лед, составила 20 тыс. кв. м. Когда на реке начнется ледоход, такие работы значительно снизят угрозу ледовых заторов, а значит, наводнения.

Всего в регионе во время паводка в «красной» зоне расположено около 100 населенных пунктов. Первыми большую воду, как правило, встречают южные районы. Интенсивное таяние здесь начинается с середины марта. Вторая, апрельская, волна охватывает степные районы, в том числе Семейский регион. В зоне риска – населенные пункты Бескарагайского района. Третий натиск паводка приходится на май, когда в горах идет таяние снега. Половодье грозит десяткам сел в поймах Бухтармы, Ульбы, Убы и их притоков.