Кулинарная философия

Праздник вкуса объединил молодых поваров, кондитеров, пекарей и специалистов сферы сервиса из Казахстана и более 10 зарубежных стран. Здесь профессио­нальное мастерство проверяли не только по вкусу и технике, но и по способности удивлять.

Главная цель фестиваля – содействовать подготовке квалифицированных специалистов в сфере общественного питания и гостеприимства, повышению их профессионального мастерства, обмену международным опытом и развитию отрасли. А еще – презентовать гастрономический потенциал Астаны. При этом неизменной частью фестиваля остается национальная кухня: организаторы реализуют проект «Забытые рецепты национальной кухни», благодаря которому участники знакомятся с традиционными блюдами и учатся сохранять кулинарное наследие, находя ему место в современной гастрономии.

В фестивале приняли участие более 200 студентов, преподавателей и мастеров производственного обучения из более чем 30 образовательных организаций Казах­стана и зарубежья. Конкурсантов оценивали 13 международных экспертов из Казахстана, Франции, Турции, Кипра, Швейцарии, Узбекистана, Кыргызстана и России.

Как рассказала директор Колледжа общественного питания и сервиса Зауре Клышбаева, мероприятие проводится в седьмой раз.

– С каждым годом интерес­ к фестивалю только растет. Наша задача – показать, насколько­ профессия повара важна, интересна­ и престижна. И не только повара:­ молодежь проявляет интерес к кондитерскому и пекарскому мастерству, специализации бармена, – говорит руководитель учебного заведения, которое является автором проекта и его бессменным организатором.

Уже второй год главным экс­пертом фестиваля выступает мэтр бельгийской и французской кухни Жан Ашнер, обладатель двух звезд Мишлен.

– Мои ожидания от сегодняшнего мероприятия большие. Это мое второе присутствие на ASTAUFEST, в прошлом году я был приятно удивлен мастерством молодого поколения. И сегодня жду не дождусь того же эффекта: чем на этот раз меня смогут поразить? – улыбался маститый­ кулинар перед началом конкурса.

Шеф международного уровня пояснил: критерии оценки самые разные – от вкуса и подачи до скорос­ти приготовления и необычности сочетаний. Некоторые кулинарные композиции, по его словам, приходится буквально изучать, поражаясь находкам участников.

– Вы знаете, я уже больше 38 лет в кулинарии, и порой мне достаточно просто посмот­реть, как повар подходит к еде во время работы, насколько он вовлечен в приготовление. Должна быть определенная философия во всем, что он делает. Потому что кулинария – это искусство приготовить так, чтобы было и вкусно, и красиво, – говорит мэтр.

Он также отметил, что задача опытных кулинаров во время соревнований – не только оценивать участников, но и подсказывать, поддерживать и мотивировать их. А уже наблюдая за работой конкурсантов можно понять, кто и как умеет работать с продуктами. При этом Жан Ашнер развеял стереотип о том, что в профессиональной кухне мужчины успешнее женщин.

– Если человек уникален, совершенно неважно, какого он пола. Поверьте, в мире кулинарии немало женщин, которые считаются богинями в этом деле, – заключил Жан Ашнер.

О необходимости привлечения международного жюри рассказала директор департамента техничес­кого и профессионального образования Министерства просвещения Акзира Касымова. По ее словам, участие зарубежных экспертов – важная составляющая, позволяю­щая наладить ценный обмен опытом. Кроме того, такое сотрудничество способствует подготовке квалифицированных кадров­ с соблюдением наших нацио­нальных и культурных стандартов.

– ASTAUFEST стал площадкой не только для соревнования, но и для профессионального обмена. Чемпионаты профессионального мастерства такого уровня сегодня проводятся ежегодно, и казахстанская молодежь уже добилась заметных успехов на мировой арене. Наши участники завоевывали медали, в том числе золотые, демонстрируя высокий уровень подготовки и укрепляя позиции страны в международных соревнованиях, – отметила Акзира Касымова.

Торжественное открытие фести­валя прошло в одном из столичных отелей, а вот основное действо происходило уже там, где для этого есть все условия. На площадках колледжа общественного питания и сервиса, Центра компетенций, Кулинарной студии и Кондитерской академии участники жарили, парили, строгали и искусно раскладывали по тарелкам. Члены судейской команды тщательно следили за каждым движением, не стесняясь в прямом смысле совать нос в чужие сковородки и кастрюли. Судили придирчиво всех – и начинающих кулинаров, и тех, кто уже достиг определенных высот в профессии (разный уровень подготовки предполагал разные номинации в разных категориях). Не забыли и про инклюзивную составляющую: впервые в конкурсную программу была включена номинация для студентов с особыми образовательными потребностями.

По итогам подсчета баллов, выставленных членами экспертного совета, Гран-при фестиваля получили 10 участников в номинациях «Шеф-повар года – 2026», «Пекарь года – 2026», «Шеф-кондитер – 2026». Наши ребята показали одни из лучших результатов.