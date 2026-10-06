Кулинарный батл: международный гастрофестиваль стартовал в Астане

фото организаторов гастрофестиваля

В столице открылся VII международный гастрономический фестиваль Astaufest-2026, собравший участников из 12 стран, сообщает Kazpravda.kz

В этом году проект объединил на своих площадках более 200 студентов, педагогов и мастеров производственного обучения. Профессиональные повара, кондитеры, пекари и специалисты сервиса будут демонстрировать свои навыки, обмениваться опытом и знакомиться с современными тенденциями индустрии гостеприимства.

Основная программа фестиваля, включающая в себя конкурсы и мастер-классы, развернется на базе Колледжа общественного питания и сервиса, Центра компетенций, Кулинарной студии и Кондитерской академии. Особое место на мероприятии займет глубокое знакомство с традициями и тонкостями казахской национальной кухни. Оценивать мастерство участников предстоит международной судейской коллегии, в состав которой вошли 13 авторитетных экспертов из Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Все грани степных вкусов

История Astaufest началась относительно недавно – в 2019 году, когда первый фестиваль объединил представителей всего трех стран. За семь лет его география значительно расширилась, а сама программа вышла далеко за рамки обычного конкурса профессионального мастерства, превратившись в авторитетную международную платформу для диалога и развития.

Идея создания гастрофестиваля зародилась у директора столичного Колледжа общественного питания и сервиса Зауре Клышбаевой после поездки в Екатеринбург. Вдохновившись местными гастрономическими проектами она решила организовать подобную профессиональную площадку и в Астане.

«Для нашего учебного заведения это стало естественным шагом, ведь мы профильно готовим поваров, кондитеров и специалистов сферы сервиса. Если в 2019 году к нам приехали участники всего из трех стран, то сегодня фестиваль объединяет уже 12 государств. В столицу прибывают ведущие шеф-повара и эксперты со всего мира, включая Францию, Турцию, Китай, Индию, Узбекистан, Кыргызстан и Якутию. К слову, несколько лет подряд в Astaufest принимает участие знаменитый мэтр бельгийской и французской кухни, шеф-повар со звездой Мишлен Jean Achner. Для наших студентов это уникальный шанс вживую познакомиться с разными кулинарными школами и лично пообщаться с признанными мастерами мирового уровня», – рассказала заместитель директора по учебно-методической работе столичного Колледжа общественного питания и сервиса Жанна Сеитова.

Ключевая часть программы фестиваля отведена профессиональным конкурсам. Начинающие и опытные повара, кондитеры, пекари и специалисты сервиса "сразятся" в различных номинациях, а свои уникальные работы на суд жюри представят не только студенты, но и преподаватели колледжей.

Для участников из отдаленных регионов Казахстана предусмотрен онлайн-формат: они могут заявить о себе удаленно, прислав видеоматериалы, фотографии и презентации своих кулинарных изделий. Экспертная комиссия оценивает конкурсантов по строгим критериям, где учитываются не только техника исполнения, вкус, внешний вид и подача блюда, но и умение автора аргументировать выбор продуктов и технологию приготовления.

Параллельно на полях фестиваля развернется масштабная деловая и обучающая программа. Приглашенные международные специалисты проведут серию практических мастер-классов, а в рамках конференций, круглых столов и панельных дискуссий эксперты обсудят актуальные вопросы индустрии HoReCa. В центре внимания окажутся подготовка квалифицированных кадров, развитие дуального обучения и интеграция передового мирового опыта в казахстанское профессиональное образование.

Знаковым событием этого года стало усиление фокуса на инклюзии. Впервые в истории проекта в конкурсную программу включена специальная номинация для студентов с особыми образовательными потребностями. Участие в ней примут ребята из Астаны и других регионов страны, которые осваивают профессии в сфере общественного питания и сервиса, что открывает перед ними новые возможности для профессиональной самореализации и признания в индустрии.

«Нам было важно не ограничиваться обсуждением этой темы на конференции, а предоставить ребятам возможность непосредственно принять участие в профессиональном конкурсе. Среди них есть будущие повара, кондитеры, пекари и специалисты сервисного направления. Участники приехали из разных регионов, и для каждого из них это возможность показать свои способности и получить новый опыт. Отдельная конференция будет посвящена вопросам обучения студентов с особыми образовательными потребностями. В ней примут участие представители колледжей Астаны и Алматы, а также эксперты, которым есть чем поделиться в этой сфере. Надеемся, что этот опыт поможет развивать инклюзивное образование в системе профессиональной подготовки, – отметила собеседница.

Казахстанская кухня в тренде

Особое внимание организаторы гастрофестиваля уделили традиционной национальной кухне. Для иностранных гостей это уникальная возможность не просто продегустировать аутентичные угощения, но и лично принять участие в их создании.

На полях фестиваля развернулись специальные мастер-классы, где казахстанские шеф-повара совместно с зарубежными коллегами готовят баурсаки, бешбармак, курт и наурыз-коже. Причем для многих приглашенных экспертов это далеко не первое знакомство с местной гастрономией, и в совместную кулинарную работу они включаются с огромным удовольствием.

«Многие гости посещают Астану уже в третий или четвертый раз, поэтому прекрасно знакомы с нашими традициями и сами просят приготовить их любимые национальные блюда. Для нас принципиально важно продемонстрировать не только финальную подачу, но и весь технологический процесс: от тонкостей замеса теста и правильной варки мяса до раскрытия истинного вкуса каждого ингредиента. Такой подход позволяет иностранным специалистам глубже понять культуру Казахстана через его гастрономию», – подчеркнула заместитель директора по учебно-методической работе столичного Колледжа общественного питания и сервиса.

Вместе с тем столичный колледж не ограничивается классическими рецептами, активно развивая направление современной этно-гастрономии. Преподаватели учебного заведения успешно сочетают локальные продукты с передовыми технологиями и уже получили авторские патенты на уникальные кулинарные разработки. В их числе – эксклюзивный шоколад на основе желтого иримшика и авторский ирис с добавлением верблюжьего молока.

По словам организаторов, такие инновации позволяют по-новому взглянуть на традиционные ингредиенты и создавать конкурентоспособные гастрономические продукты будущего.

Выбор профессии

Важной составляющей проекта стала его профориентационная миссия. В этом году площадки фестиваля посетят более 500 столичных школьников. Для будущих абитуриентов это уникальный шанс увидеть индустрию изнутри, познакомиться с высокотехнологичным оборудованием и оценить перспективы, которые открывает карьера в сфере общественного питания и гостеприимства.

«Мы целенаправленно приглашаем учащихся старших классов, в том числе из близлежащих школ. Ребята могут своими глазами увидеть накал конкурсной борьбы, пообщаться с признанными мастерами, посетить мастер-классы и детально узнать о специальностях, которым обучают в нашем колледже. Нам важно, чтобы старшеклассники четко представляли специфику работы поваров, кондитеров и специалистов сервиса, делая свой профессиональный выбор осознанно», – поделилась собеседница.

Также она добавила, для гостей подготовлена культурная программа: знакомство со столицей и национальные игры. А прямо у здания колледжа развернется масштабный гастрономический городок, где будут представлены кухни разных народов мира. Там педагоги совместно с международными экспертами будут готовить культовые блюда и угощать всех желающих. Благодаря этому гастрофестиваль перерастает формат обычного конкурса и становится открытым пространством для живого общения.