Свежий выпуск
Кулинарный эксклюзив вкусом поразил
Валентина ФИРОНОВА
Так, не точкой, а восклицательным знаком, завершился наш последний день в гостеприимном Батуми. В ресторане Porto Franco гостей из Казахстана не только попотчевали кулинарным символом столицы Аджарии, но и показали, как это чудо рождается и приобретает румяный вид в настоящей печи с живым огнем.
Руки шеф-повара Аркадия Петросяна, будто крылья птицы, порхали над разделочным столом, превращая каждый кусочек теста в произведение искусства.
Подкинув лепешку вверх, он прокрутил ее, растянул. Еще раз крутанул, подкинул, размял руками. И вот она – лодочка! Глазом не успеешь моргнуть, а она уже с сырной начинкой на лопате. Мгновение, и ачарули – в печи. Следом за ней – другая. Третья… Еще мгновение, и ее уже украшает желток – маленькое солнышко. Хачапури готово! Быстро на тарелки, и – за стол.
– А как его есть? – спросила я Михеила Коплатадзе.
– Сейчас покажу, – ответил он. Положил в ачарули масло, вилкой размешал содержимое и, отламывая от бортиков лодочки кусочки, стал макать ими в аппетитную смесь. Мы последовали за ним. Такое вкушение – истинное удовольствие.
Настоящий кудесник этот шеф-повар Аркадий Валерьевич Петросян! Не случайно в Батуми он – персона известная. «Лодки», оказывается, ему заказывают (будь здоров!), бывает, и на полстола. Особый шик — когда такое изделие готовят, удаляя из него излишки теста. Так вкуснее и диетичнее.
– Все зависит от того, сколько человек в компании, – пояснил он и добавил, что у хачапури по–аджарски особая сила, которая помогает видеть окружающий мир доброжелательным. Он еще в детстве это ощутил.
– И давно вы «хачапурите»? – поинтересовалась я.
– Не очень, – сказал Аркадий, – из моих 40 всего 26.
Конечно, в его ответе есть доля юмора, но правда и то, что, став мастером, он не перестает оставаться учеником.
– Каким бы ты виртуозом не был, – считает он, – всех секретов все равно не постичь. В приготовлении хачапури важно не только точное соблюдение рецепта, но и добрая душа. Я уверен, что в каждой лодочке остается частичка моего гостеприимства и тепла, и потому у нас так много постоянных посетителей.
Не побывав в Грузии, я бы, наверное, никогда и не задумалась о том, сколько видов хачапури существует.
Честно говоря, я даже испытала замешательство, когда меня спросили:
– Вам какое хачапури – мегрельское или имеретинское?
– А чем они отличаются?
– У мегрельского сыр сверху и внутри, а у имеретинского только внутри.
– Тогда мегрельское!
Теперь я знаю, без чего не обходится ни одно грузинское застолье. Это, конечно, хачапури. А чирбули, бадрижани, лобиани, мацони, пхали, пури, хинкали? Что ни блюдо, то – песня! Как утверждают знатоки, особый вкус здесь и у таких грузинских специалитетов, как шашлыки, лобио, кутабы, сациви и прочие милые гурману деликатесы. Грецкие орехи, гранат, чеснок, сыр, бобовые, баклажаны, шпинат, сливы… Все создает сногсшибательный вкусовой эффект. Хорош и грузинский сникерс – чурчхела, палочка из орехов с виноградным сиропом.
Но еда едой, а куда же без тостов? Не зря застолье грузины полушутя называют академией. Без умения слушать и слышать – тут не обойтись. Ну и конечно, грузинское пиршество всегда сопровождается музыкой и красивым многоголосным пением. И вовсе необязательно, чтобы еда на столе стояла в три этажа. Главное, чтобы общение приносило радость и можно было отойти душой.
Умение сказать хороший тост ценится здесь особо. Искреннее веселье, витиеватая, но вполне понятная игра слов, тонкий юмор, человеческая теплота, рыцарское отношение к женщине – вот те изысканные «приправы», которые делают угощенье особенно приятным на вкус, а встречу за столом – событием.
И, что поразительно, в какой ресторан ни зайди, ощущение такое, что ты совершил некое путешествие во времени. О Грузии и грузинах «рассказывают» не только национальные блюда, но и бережно сохраняемые исторические раритеты – посуда, глиняная и металлическая, бытовая утварь, орудия труда, приспособления для виноделия… И, если все это богатство не вписывается в интерьер, его уютно и очень органично располагают в двориках.
Устал от шумной музыки? Открой дверь и окажешься среди девственной природы и гостеприимных людей. В другой исторической реальности.
Честно говоря, когда мы отправлялись в Аджарский дом вина, поездка казалась мне вполне предсказуемой, но на самом деле она вышла далеко за пределы винной темы. Да, о благородном напитке нам тоже рассказывали – и о том, как его производили, и как хранили. Но запомнилось не услышанное, а увиденное – каменный чан с вековой историей, в котором давили виноград, сосуды для хранения вина. Как нам рассказал экскурсовод Юрий, подтверждением того, что Грузия – древнейший производитель вина, являются найденные виноградные косточки, возраст которых 7 тыс. лет, и кувшины для вина античной эпохи.
– В грузинском вине, – сказал наш гид, – воплощены история, культура и образ жизни грузинского народа. Это тайна гостеприимства, дружбы, взаимопомощи и долголетия.
И чего уж совсем я не ожидала от Дома вина, так это того, что нас угостят кукурузной кашей с сыром – эларджи, приготовленной на костре, и покажут, как «рождается» чача. Окончательно дом сразил меня своим огромным камином с весело потрескивающими поленьями и бревном в два обхвата, где можно было посидеть, любуясь игрой язычков пламени.
Описать словами особую задушевность Аджарского дома вина невозможно. Как? Кто? Мановением какой волшебной палочки преображается здесь действительность – непонятно. Понятно только то, что каждый человек чувствует себя избранником. Единственным и долгожданным гостем. Не случайно сюда приходят отдыхать семьями и не боятся брать «в компанию» даже грудничков. Там, где царит любовь, им самое место.
После возвращения в Астану, я нет-нет, да и листаю путеводитель по Батуми, мысленно возвращаясь к тем прекрасным местам, где удалось побывать.
Кстати сказать, здесь очень «говорящие» названия кафе: «Терраса», «Литературное кафе», «Пресс-кафе», «Привет из Батума», «Мимино», «Эйфель», «Чао», «Золотая рыбка»…
Вот ее-то, «Золотую рыбку», и хочется попросить о том, чтобы город, ставший другом и подаривший много друзей, вновь дал возможность ощутить его живое дыхание.
Как ты думаешь, Батуми, получится?

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