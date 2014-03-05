Культура и мир неразрывны

Выставочный проект, организованный Международным центром Рерихов совместно с Международным комитетом по сохранению наследия Рерихов, приурочен к двум датам – 140-летию со дня рождения философа, художника, ученого-гуманиста Николая Рериха и к предстоящему в 2015 году 80-летию подписания Международного договора (пакта) об охране художественных, научных учреждений и исторических памятников. Россияне в 2012–2013 годах представили экспозицию в ЮНЕСКО, в Европейском отделении ООН в Женеве, а Казахстан принял ее первым из стран СНГ. И всюду интерес огромен, потому что выставка насыщена и иллюстративно, и информационно: посетитель увидит репродукции картин Рериха-художника, пролистает труды ученого, выступающего и философом, и этнографом, не ускользнут от его внимания и уникальные фотографии и документы, рассказывающие о движении во имя сохранения мирового культурного наследия.

– Символично, что выставка проходит в стенах Евразийского национального университета, который носит имя великого евразийца Льва Гумилева, в преддверии 20-летия со дня выступления Президента Нурсултана Назарбаева­ в МГУ имени М. Ломоносова с идеей евразийства, – отметил на церемонии открытия выставки президент Международного цент­ра Рерихов, президент Международного комитета по сохранению наследия Рерихов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Лосюков. – Пакт Рериха, инициированный Николаем Рерихом и продвигаемый ученым в течение 30 лет, – это первый в истории человечества документ, который заложил основу системы международного гуманитарного права в области сохранения культурного наследия человечества. Рерих и культура – понятия неразрывно связанные, потому что идея состояла в том, что мир, нормальное существование, благополучие народов можно достичь только через продвижение культуры.

Пакт Рериха подписан 15 апреля 1935 года в Вашингтоне в Белом доме в присутствии президента США Франклина Делано Рузвельта представителями 21 государства Панамериканского союза. К сожалению, в Европе эта идея не получила развития, так как назревала Вторая мировая война, но и не умерла – после войны началось движение в защиту культурных ценностей. В результате принципы, оговоренные в пакте, стали базовыми при создании ключевых инструментов ЮНЕСКО, а затем легли в основу Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Как отметили в выступлениях посол Индии в РК Ашок Кумар Шарма, проректор ЕНУ им. Л. Гумилева Дихан Камзабек­улы, директор Музея современного искусства Нелли Шиврина и другие участники церемонии, эта выставка обращена прежде всего к молодежи. Именно ей нести в будущее идеи культуры, возвышенного, трогательного к ней отношения.

«Там, где культура, – писал Николай Рерих, – там и мир». И, как отметил заведующий кафедрой ЮНЕСКО профессор ЕНУ Гадильбек Шалахметов, взгляды ученого-гуманиста как никогда актуальны в настоящие дни: Президентом Нурсултаном Назарбаевым инициирована идея «Мәңгiлiк Ел», в основе которой лежат такие вечные ценности, как любовь к родной земле, уважение к народным традициям, национальной культуре. И каждый, кто посетит выставку, соприкоснется с трогательным миром Рериха, запечатленным в удивительно чистых красках, непременно прочувствует свою сопричастность к сохранению столь хрупкого мира.

К слову, университет получил в дар от рериховцев Знамя мира – символ Пакта Рериха. А выставка продлится до 20 марта. В рамках открытия пройдет «круглый стол» на тему «Космизм в современном мире», будут прочтены лекции.

Марина ПАРХОМЕНКО

фото Игоря БУРГАНДИНОВА