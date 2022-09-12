Статьи
Культура мира и согласия
Александр Бри

Считанные дни остались до начала VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Этот большой и важный форум не ограничится только встречами и заседаниями во Дворце Независимости – его сопровождает ряд других важных и интересных мероприятий.

Так, непосредственно в преддверии форума, 13 сентября, пройдет XX заседание Секретариата съезда под председательством спикера Сената Парламента РК, руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева.

Сам VII съезд пройдет 14 и 15 сентября с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Ожидается прибытие 104 делегаций из 50 стран мира, среди которых духовные лидеры мировых и традиционных религий от ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, а также политические и общественные деятели, представители международных организаций, экспертного сообщества.

Помимо двух пленарных сессий, которые будут открывать и закрывать форум, в рабочей программе предусмотрены секционные заседания, на которых рассмотрят следующие вопросы: «Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире», «Роль образования и религиозного просвещения в уважительном сосуществовании религий и культур, укреплении мира и согласия», «Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диа­лога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве», «Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины».

Что касается других мероприя­тий, которые пройдут в это время в столице, то одним из самых больших станет запланированная на 14 сентября месса Папы Римского, которую смогут посетить представители любой религии и конфессии. Регистрация на нее 1 сентября открылась на сайте kassir.kz для всех желающих.

По данным Секретариата съез­да, на данный момент в молебне планируют принять участие порядка 10 тыс. человек. В том числе более 3 тыс. прибывают из регио­нов республики и более 500 – из дальнего и ближнего зарубежья: из Румынии, Германии, Польши, России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Азербайджана, Грузии, Туркменистана, Беларуси, Таджикистана.

На следующий день после завершения съезда – это 16 сентября – запланировано еще одно большое событие: в Республиканской главной мечети при Духовном управлении мусульман Казахстана выступит с проповедью Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб. Его визит в Нур-Султан, участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также пятничная проповедь в новой столичной мечети – большое событие для страны и всех мусульман Казахстана.

Шейх Аль-Азхара, Верховный имам – высший титул исламских лидеров, который с 1679 года носили 50 религиозных деятелей. Шейх Ахмед ат-Тайеб, который считается потомком пророка, является Верховным имамом Аль-Азхара с 2010 года. В прошлом он возглавлял университет Аль-Азхар, был Великим муфтием Египта.

Поскольку предстоящий Съезд лидеров мировых и традиционных религий предполагает прибытие в казахстанскую столицу большого числа зарубежных гостей, к этому мероприятий совместно с Национальной волонтерской сетью подготовлены 1 070 волонтеров, владеющих казахским, русским, английским и другими языками. Для сопровождения делегатов и помощи с переводом организована специальная группа волонтеров, в которую войдут свыше 100 человек. Все участники этой группы владеют английским языком, а часть из них – арабским, турецким, китайским, фарси и другими.

Одним из специальных мероприятий, приуроченных к съезду, стал прошедший 6 сентября музыкальный проект Music of the World («Музыка мира»). В рамках данной инициативы был установлен мировой рекорд Гиннесса «Самый многонациональный оркестр» – во Дворце Мира и Согласия на одной сцене собрались представители 75 различных национальностей из 51 страны мира. Рекорд был зафиксирован официальным судьей Книги рекордов Гиннесса Джеком Брокбэнком, прибывшим в казах­станскую столицу специально для этого масштабного мероприятия.

Еще одна инициатива в рамках съезда – начало работы над созданием в Нур-Султане парка Мира и Согласия вдоль русла реки Есиль. Парк будет построен в 2023 году и станет символизировать сотрудничество, дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями в Казахстане.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 сентября
Молодежный фестиваль "We are the world" прошел в Нур-Султане
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Площадь пожара в Костанайской области превысила 43 тысячи га
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
В МЧС сообщили об одном погибшем при пожаре в Костанайской области
Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в Костанае
10 человек пострадали при крупном лесном пожаре в Костанайской области
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
Сразу 4 притона выявили в центре Алматы
Пожары в лесах и оружейном магазине в Костанае: расследованием занялись сотрудники Генпрокуратуры
Тренер по каратэ изнасиловал 5-летнюю девочку в Актау
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома – Премьер
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Минтруда представило проект Социального кодекса РК

Читайте также

Статьи
На языке Абая
Статьи
Его жизнь – редкий феномен
Статьи
Женский взгляд на рыбалку
Статьи
Новобранцев – в армию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]