Культура мира и согласия

Считанные дни остались до начала VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Этот большой и важный форум не ограничится только встречами и заседаниями во Дворце Независимости – его сопровождает ряд других важных и интересных мероприятий.

Так, непосредственно в преддверии форума, 13 сентября, пройдет XX заседание Секретариата съезда под председательством спикера Сената Парламента РК, руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева.

Сам VII съезд пройдет 14 и 15 сентября с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Ожидается прибытие 104 делегаций из 50 стран мира, среди которых духовные лидеры мировых и традиционных религий от ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, а также политические и общественные деятели, представители международных организаций, экспертного сообщества.

Помимо двух пленарных сессий, которые будут открывать и закрывать форум, в рабочей программе предусмотрены секционные заседания, на которых рассмотрят следующие вопросы: «Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире», «Роль образования и религиозного просвещения в уважительном сосуществовании религий и культур, укреплении мира и согласия», «Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диа­лога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве», «Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины».

Что касается других мероприя­тий, которые пройдут в это время в столице, то одним из самых больших станет запланированная на 14 сентября месса Папы Римского, которую смогут посетить представители любой религии и конфессии. Регистрация на нее 1 сентября открылась на сайте kassir.kz для всех желающих.

По данным Секретариата съез­да, на данный момент в молебне планируют принять участие порядка 10 тыс. человек. В том числе более 3 тыс. прибывают из регио­нов республики и более 500 – из дальнего и ближнего зарубежья: из Румынии, Германии, Польши, России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Азербайджана, Грузии, Туркменистана, Беларуси, Таджикистана.

На следующий день после завершения съезда – это 16 сентября – запланировано еще одно большое событие: в Республиканской главной мечети при Духовном управлении мусульман Казахстана выступит с проповедью Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб. Его визит в Нур-Султан, участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также пятничная проповедь в новой столичной мечети – большое событие для страны и всех мусульман Казахстана.

Шейх Аль-Азхара, Верховный имам – высший титул исламских лидеров, который с 1679 года носили 50 религиозных деятелей. Шейх Ахмед ат-Тайеб, который считается потомком пророка, является Верховным имамом Аль-Азхара с 2010 года. В прошлом он возглавлял университет Аль-Азхар, был Великим муфтием Египта.

Поскольку предстоящий Съезд лидеров мировых и традиционных религий предполагает прибытие в казахстанскую столицу большого числа зарубежных гостей, к этому мероприятий совместно с Национальной волонтерской сетью подготовлены 1 070 волонтеров, владеющих казахским, русским, английским и другими языками. Для сопровождения делегатов и помощи с переводом организована специальная группа волонтеров, в которую войдут свыше 100 человек. Все участники этой группы владеют английским языком, а часть из них – арабским, турецким, китайским, фарси и другими.

Одним из специальных мероприятий, приуроченных к съезду, стал прошедший 6 сентября музыкальный проект Music of the World («Музыка мира»). В рамках данной инициативы был установлен мировой рекорд Гиннесса «Самый многонациональный оркестр» – во Дворце Мира и Согласия на одной сцене собрались представители 75 различных национальностей из 51 страны мира. Рекорд был зафиксирован официальным судьей Книги рекордов Гиннесса Джеком Брокбэнком, прибывшим в казах­станскую столицу специально для этого масштабного мероприятия.

Еще одна инициатива в рамках съезда – начало работы над созданием в Нур-Султане парка Мира и Согласия вдоль русла реки Есиль. Парк будет построен в 2023 году и станет символизировать сотрудничество, дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями в Казахстане.