​Культура – в приоритете

Директор театра Ерлан Билял отметил, что в контексте развития человеческого капитала важны искусство и культура. Они являются центральным звеном государственной политики в плане воспитания у зрителей патриотизма и толерантного отношения ко всем народам, проживающим на территории Казахстана. Коллектив театра им. М. Ауэ­зова выразил единогласное мнение, что от гражданской позиции и ответственности каждого казахстанца зависят не только политические и экономические успехи, но и культурный имидж страны на мировой арене.