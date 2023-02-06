Картина Гульнары Сарсеновой «Нартай», снятая при содействии ГЦПНК по заказу Министерства культуры и спорта РК, основана на реальных событиях. Это история о казахском сержанте Нартае Сапаргалиеве, который волею случая оказывается в середине 90-х годов в ГДР со своим верным «товарищем» – танком Т-62.

Яркий эксцентричный герой заводит друзей на чужбине, подрабатывает артистом на главной площади Мюнхена – Мариенплац, помогает каждому, кто встречается у него на пути, проявляя невероятную храбрость, смекалку и чувство юмора. В финале, защищая югославских эмигрантов, вступает в бой с неофашисткой группировкой и становится победителем.

Сенегальский режиссер Мусса Туре, впервые увидевший казахстанское игровое кино, дал высокую оценку картине «Нартай»: «Когда ты смотришь работу профессионала из другой страны, пытаешься понять именно киноязык. А он просто исключительный, великолепный. Мы оказываемся в конкретной истории, рассказанной хорошим киноязыком, и это то, что меня покорило».

В Яунде, столице Камеруна, прошли также спецпоказы казахстанского кино. Этот мини-фестиваль, первый на африканском континенте, состоялся благодаря французской Ассоциации казахстан­ского кино.

«Надеюсь, что партнерство с фестивалем YARHA продолжится и в следующем году, – сказал президент ассоциации Андрэ Иванов. – Это внесет вклад в продвижение позитивного имиджа Казахстана. Культурная дипломатия должна продолжаться. Мы хотим, чтобы наши картины были показаны в последующем в Марокко, Тунисе, Сенегале и Конго».