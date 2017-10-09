В Афинах в рамках празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Греческой Республикой прошел концерт выдающейся казах­станской пианистки, народной артистки Казахстана Жании Аубакировой. В известном концерт­ном зале «Парнассос» собрались представители политических и деловых кругов, общественные и культурные деятели Греции, главы дипломатических миссий и международных организаций, представители казахской диаспоры, бывшие соотечественники.

В своей приветственной речи посол Казахстана Алексей Волков говорил, что за короткие по историческим меркам 25 лет Казах­стану и Греции удалось построить прочные отношения, основанные на доверии, взаимопонимании и дружбе. Астана и Афины активно развивают диалог не только в политике и торговле, но и в культуре, образовании, науке и туризме.

– Казахстан является важным региональным игроком, который своими миротворческими инициативами обеспечивает стабильность и безопасность во всей Центральной Азии, – отметил заместитель министра иностранных дел Греции Иоаннис Аманатидис.

Представляя праздничную музыкальную программу, Алексей Волков подчеркнул, что культурная дипломатия – важный сближающий фактор между странами и народами. Это еще раз подтвердил состоявшийся концерт. Ценители классической музыки стали свидетелями виртуозного исполнения казахстанской пианисткой произведений Фредерика Шопена и Иоганна Себастьяна Баха.

Публика не скрывала восхищения мастерством народной артистки Казахстана, наградив ее бурными аплодисментами. Сольный концерт Жании Аубакировой был признан большим событием в музыкальной жизни греческой столицы и стал еще одной замечательной страницей в истории взаимоотношений наших двух стран.