​Культурная составляющая экономики

Свежий выпуск
417
Раушан Шулембаева, Алматы

Говоря о Третьей модернизации, участники встречи подчеркивали, что механизмы ее реализации, изложенные в Послании Президента страны, являются надежным мостом в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Модернизация будет проводиться на базе «100 конкретных шагов», в основе которых пять приоритетов, призванных обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение Казахстана в число 30 передовых стран.

Музыканты также говорили, что, по экспертным прогнозам, Казахстан в ближайшие 1,5–2 десятка лет уже будет входить в число стран-лидеров по росту экономики. При этом суть казахстанского экономического чуда, о котором все чаще говорят в мире, гораздо глубже – в культурном единстве народа Казахстана. Свидетельством тому можно назвать высказывания многих известных политиков и экспертов о том, что экономическая интегра­ция будет успешна в том случае, если она опосре­дована культурной состав­ляющей. Возможно, поэтому примеры некоторых неудачных слияний крупных компаний разных стран эксперты объясняют не экономическими, как ни удивительно, а культурными противоречиями.

Свою задачу в реализации целей Послания коллектив видит в укреп­лении имиджа и культуры страны. Поскольку отношения между культурой и другими сферами общества, в первую очередь экономикой, носят взаимодополняющий характер. На развитие оркестра государство выделяет средства: в прошлом году коллектив приобрел 20 кобызов и ударные инструменты. В нынешнем году планируют закупить домбру-контрабас и новые костюмы. Совсем скоро оркестр уедет с гастролями в Болгарию, чтобы продемонстрировать высокий дух и красоту казахского народного инструментального и песенного творчества.

Главный дирижер оркестра, обладатель молодежной премии «Дарын» Арман Жудебаев добавил, что гордится успехами страны: «Наш коллектив называют жемчужиной казахской культуры, и нам выпала честь представлять Казахстан на сценах мира». Он рассказал, что во время зарубежных гастролей к ним часто обращаются с просьбой исполнять как можно больше народных произведений, а не классических европейских. «Нам интересна ваша традиционная культура», – говорят зарубежные слушатели. Однажды в Германии на сцену вышла пожилая фрау поблагодарить артистов за то, что, слушая кюй «Сарыарқа», она словно побывала на казахских прос­торах, музыка великолепно помогла ей понять нашу страну и культуру.

Популярное

Все
На окраине Семея раскинулся шатер времен саков. В нем живет семейчанин, увлеченный историей и культурой
Места все меньше, поток людей несет вглубь салона автобуса. Чувствую, как перехватывает дыхание, грудная клетка сдавлена. Развернуться нет возможности: вокруг – спины, рюкзаки, подмышки, а люди все продолжают протискиваться, толкаясь, вперед…
С 1 марта общественный транспорт Шымкента работает без кондукторов. Но не всем это по нраву
Как нарушается правовой статус государственного языка
Уступила лишь в финале
Оплот морских границ
«Молока в стране категорически не хватает», – такое заявление прозвучало в Петропавловске на семинаре-совещании по развитию молочного скотоводства
На скоростной магистрали реформ
Слово о малой родине
Звуки утренней росы
По методологии SREP
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
Финграмотность – в школы
На особом контроле
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Рудные богатства стране не нужны?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Дуют ли ветра, льют ли дожди, идут ли снега – а мы ждем автобус, скучковавшись, как пингвинчики, возле теплой остановки. Почему возле, спросите вы? А потому что она... закрыта
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Словесная перепалка водителей закончилась стрельбой на рынке в Алматы
За пять месяцев в Экибастузе надлежит выполнить то, что по-хорошему должны были делать планово лет десять подряд до этого
Интенсивное таяние снега обнажило две самые острые проблемы: разбитые дороги и огромные залежи мусора, скопившиеся за зиму вдоль сельских улиц
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
ЦИК: Подтвердились факты вбросов бюллетеней в день депутатских выборов в Казахстане
Великие казахские игры
Итоги выборов в Мажилис по партийным спискам огласили в ЦИК
Смартфон записал преступление
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Казахстанец завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции

Читайте также

На особом контроле
По методологии SREP
Слово о малой родине
Времени на раскачку нет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]