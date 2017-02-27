​Культурная составляющая экономики

Говоря о Третьей модернизации, участники встречи подчеркивали, что механизмы ее реализации, изложенные в Послании Президента страны, являются надежным мостом в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Модернизация будет проводиться на базе «100 конкретных шагов», в основе которых пять приоритетов, призванных обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение Казахстана в число 30 передовых стран.

Музыканты также говорили, что, по экспертным прогнозам, Казахстан в ближайшие 1,5–2 десятка лет уже будет входить в число стран-лидеров по росту экономики. При этом суть казахстанского экономического чуда, о котором все чаще говорят в мире, гораздо глубже – в культурном единстве народа Казахстана. Свидетельством тому можно назвать высказывания многих известных политиков и экспертов о том, что экономическая интегра­ция будет успешна в том случае, если она опосре­дована культурной состав­ляющей. Возможно, поэтому примеры некоторых неудачных слияний крупных компаний разных стран эксперты объясняют не экономическими, как ни удивительно, а культурными противоречиями.

Свою задачу в реализации целей Послания коллектив видит в укреп­лении имиджа и культуры страны. Поскольку отношения между культурой и другими сферами общества, в первую очередь экономикой, носят взаимодополняющий характер. На развитие оркестра государство выделяет средства: в прошлом году коллектив приобрел 20 кобызов и ударные инструменты. В нынешнем году планируют закупить домбру-контрабас и новые костюмы. Совсем скоро оркестр уедет с гастролями в Болгарию, чтобы продемонстрировать высокий дух и красоту казахского народного инструментального и песенного творчества.

Главный дирижер оркестра, обладатель молодежной премии «Дарын» Арман Жудебаев добавил, что гордится успехами страны: «Наш коллектив называют жемчужиной казахской культуры, и нам выпала честь представлять Казахстан на сценах мира». Он рассказал, что во время зарубежных гастролей к ним часто обращаются с просьбой исполнять как можно больше народных произведений, а не классических европейских. «Нам интересна ваша традиционная культура», – говорят зарубежные слушатели. Однажды в Германии на сцену вышла пожилая фрау поблагодарить артистов за то, что, слушая кюй «Сарыарқа», она словно побывала на казахских прос­торах, музыка великолепно помогла ей понять нашу страну и культуру.