Культурное наследие каждого этноса становится частью общего богатства Казахстана – эксперт на Варшавской конференции

Равенство прав, сохранение национальной самобытности и широкие возможности участия в общественной жизни составляют основу межэтнического согласия в Казахстане. В стране, где проживают представители более 120 этносов, эти принципы подкреплены конституционными гарантиями, системой образования и механизмами общественного представительства

О казахстанском опыте защиты прав этнических сообществ на Конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказала социолог, директор Центра Казахстанского института общественного развития Эльмира Отар, сообщает Kazpravda.kz

Выступая на сессии, посвященной вопросам терпимости, недискриминации и защиты прав национальных меньшинств, эксперт подчеркнула особое значение межэтнического согласия для общественной стабильности и укрепления доверия к государственным институтам.

По словам Отар, фундаментом этой политики выступают конституционные гарантии равноправия. Основной закон Казахстана запрещает дискриминацию по признакам происхождения, социального положения, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим обстоятельствам. При этом законодательство о языках предусматривает условия как для развития государственного языка, так и для сохранения и изучения языков этнических сообществ.

Важным механизмом участия различных этносов в обсуждении общегосударственных вопросов эксперт назвала Қазақстан Халық Кеңесі. Действующий на основе специального Конституционного закона консультативный орган объединяет 126 представителей общества, треть из которых (42 человек) выдвинуты этнокультурными объединениями.

Особое внимание социолог уделила системе образования, позволяющей сохранять языковое и культурное многообразие страны. В Казахстане обучение ведется на казахском, русском, уйгурском, узбекском и таджикском языках.

По мнению эксперта, такие образовательные возможности позволяют сочетать сохранение национальной самобытности с полноценным участием граждан в социальной, культурной и экономической жизни страны.

Говоря о казахстанском подходе к межэтническим отношениям, Отар выделила взаимосвязь трех направлений – укрепления общегражданской идентичности, развития государственного языка и сохранения культурного наследия всех этносов. По ее оценке, именно их сочетание создает условия для общественного единства при уважении к национальным, языковым и религиозным различиям.