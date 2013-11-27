Культурное соседство

Презентацию культурной составляющей региона соседи начали с выставки «Тараз – свидетель веков», развернувшейся в холле областного театра оперы и балета. На ней организаторы представили экспонаты, свидетельствующие о богатом прошлом древнего края и современной истории. Эффект восприятия усиливался историческими личностями, роли которых блестяще исполнили актеры драматического театра. Они словно оживили историю, позволив посетителям выставки перенестись в каменный век и пообщаться с пещерными людьми. Насладиться величием сакской царицы Томирис, гордо восседающей на троне. Понаблюдать за работой гончара и мастериц, прядущих шелковые нити.

Любителей драматического искусства пригласили на спектакли «Толе-би», «Антигона», « Тук-тук! Кто там?», «Спасибо Вам!». Жамбылцы также организовали благотворительный концерт в Доме престарелых, порадовав его обитателей хорошими голосами и праздничным настроением.

У детей и подростков восторг вызвало цирковое представление. При полном зале в областной филармонии прошла встреча с писателями и поэтами соседнего региона. А завершились Дни культуры Жамбылской области гала-концертом, под который отвели лучшую сцену области – театр оперы и балета.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент