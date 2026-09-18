Культурные связи укрепляют сотрудничество

Ерлан Карин поблагодарил Государственного секретаря Кыргызстана за участие в ІIІ Меж­дународной научно-практической конференции «Большой Алтай – прародина тюрков».

Кроме того, Вице-Президент остановился на значении и содержании политического курса, проводимого Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. В частности, он рассказал о значимых результатах президентских реформ в различных сферах за последние семь лет.

Арслан Койчиев со своей стороны подчеркнул, что в Кыргызстане высоко оценивают политику Президента Токаева и желают дальнейшей успешной реализации проводимых в Казахстане реформ.

Ерлан Карин также отметил, что за последние годы две страны совместно реализуют множество культурных и научных проектов, что положительно сказывается на укреплении двустороннего сотрудничества.